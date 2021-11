Flinke toename Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen nu 33 coronapatiënten, 24 in Goes en negen in Terneuzen. Sinds mei dit jaar is het niet meer zo druk geweest. Het aantal nadert de extremen van de derde golf in april dit jaar. Toen lagen er op het hoogtepunt 45 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen.

De beide ziekenhuizen verwachten dat het aantal patiënten nog verder zal stijgen. De besmettingscijfers nemen al een paar weken sterk toe. Dat vertaalt zich steevast met een vertraging van twee a drie weken in een verdere toename van ziekenhuispatiënten.

Tijdelijk weinig patiënten bij ZorgSaam

In ziekenhuis ZorgSaam liggen op dit moment 'relatief weinig' patiënten met een ernstige corona-infectie. Vorige week behandelde het ziekenhuis nog zestien patiënten. "Dit weekend konden er gelukkig weer een aantal mensen naar huis, naar het verpleeghuis of revalidatiecentrum", zegt woordvoerder René Maas van ZorgSaam, "Dat het nu even iets rustiger is, is een momentopname. We kunnen elk moment weer patiënten uit de regio krijgen, de afdelingen kunnen zo weer overvol liggen."

Acht mensen met corona op de ic

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen in totaal acht coronapatiënten op de intensive care. Zes in het Adrz in Goes, twee in ZorgSaam in Terneuzen.

De volle corona-afdelingen hebben gevolgen voor de reguliere zorg. Ziekenhuis Adrz staat op het punt om de die weer voor een deel af te schalen. Ziekenhuis ZorgSaam heeft eerder al moeten besluiten om tien procent van de geplande operaties uit te stellen. Er worden geen operaties afgebeld, alleen nieuwe operaties worden later ingepland. Het gaat om eenvoudige operaties. Dringende zorg krijgt voorrang.

