Afblazen Foute Feestje kost organisatie zeker tienduizenden euro's

Foto ter illustratie (foto: ANP)

Het steekt Niels Janssen van Q2Events dat de opgelegde coronaregels pas zo laat definitief naar buiten komen. "Het is beschamend dat je het zo laat weet. Zo kunnen wij niet meer anticiperen en maken wij flinke kosten." De organisatie had de opbouw van het evenement vrijdag al deels stilgelegd, maar durfde nog niet te starten met afbreken. Wanneer het evenement toch door zou gaan, was er te weinig tijd om alles zaterdagavond klaar te krijgen.

De kosten zitten vooral in het betalen van de leveranciers. Alle drank was geleverd en ook alle aankleding van het evenement was geregeld. "Denk aan grote beeldschermen, licht, maar ook de kassahokjes, wc's, noem maar op."

Janssen wil dat coronapersconferenties van Rutte en de Jong weer teruggaan naar de dinsdagavond. Zo kan de evenementenbranche eventueel nog anticiperen voor evenementen die vooral in het weekend plaatsvinden.

Nieuwe datum

Q2Events, dat meerdere feesten organiseert in heel Nederland, kondigde gisteren aan dat er een nieuwe datum komt voor het Foute Feestje XXL in de Zeelandhallen. "We richten ons op een datum in het voorjaar. Waarschijnlijk dat die zelfs deze week al bekend wordt gemaakt."

Over een eventuele vergoeding vanuit het kabinet is nog maar heel weinig bekend. De hoofdregel voor een festivalvergoeding is dat het evenement al minimaal twee keer moet zijn gehouden. Dat is niet het geval bij het Foute Feestje XXL. Ook dient er een uitgebreide annuleringsverzekering te worden afgesloten, om recht te hebben op de vergoeding.

Fijne berichtjes van bezoekers

Voor Janssen en zijn collega's van Q2Events zijn het moeilijke dagen, omdat de komende weken zeker negen evenementen niet doorgaan. "Maar wat ons goed doet zijn de berichten die we krijgen van bezoekers die kaartjes hebben gekocht. Dat voelt heel erg fijn."