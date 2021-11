Opnieuw een coronarecord, inwoner van Sluis overleden

(foto: Omroep Zeeland)

Vrijdag en zaterdag zag Zeeland zich nog geconfronteerd met besmettingscijfers van ruim boven de 400 per etmaal, telkens gemeten van 10.00 uur tot 10.00 uur. Maar zondag zakte dat cijfer plotseling naar 142, als gevolg van een kink in de kabel bij de registraties. De landelijke GGD'en gaven zaterdag niet alles door aan het RIVM.

Aanzienlijk lager

Als inderdaad die kink vandaag verholpen is, zodat het aantal nieuwe besmettingen plotseling steeg naar 610, moet dat aantal gerelativeerd worden. Het gemiddelde over de laatste twee dagen is dan 376. Dat is per dag aanzienlijk minder dan vrijdag en zaterdag.

Het RIVM meldde in het afgelopen etmaal geen ziekenhuisopnamen.

Per gemeente, absoluut

do 11 nov vr 12 nov za 13 nov zo 14 nov ma 15 nov Borsele 17 28 39 8 44 Goes 22 43 60 17 73 Hulst 48 53 48 25 47 Kapelle 7 11 22 5 26 Middelburg 38 58 53 17 64 Noord-Beveland 0 6 4 2 9 Reimerswaal 39 38 45 10 58 Schouwen-Duiveland 25 21 26 15 33 Sluis 16 31 18 5 24 Terneuzen 41 57 42 6 72 Tholen 27 33 30 9 57 Veere 24 16 21 7 42 Vlissingen 33 36 44 16 61 totaal Zeeland 337 431 452 142 610

De bovenste tabel laat het absolute cijfer per gemeente zien. Goes heeft met gemiddeld 45 nieuwe besmettingen per dag over de laatste twee dagen (zondag 17 en maandag 73) het hoogste Zeeuwse cijfer. Middelburg komt op de tweede plaats met gemiddeld 40,5 (zondag 17 en maandag 64).

Relatief

Kijk voor de relatieve besmettingen naar de onderste tabel. Daarin is per dag per gemeente weergegeven hoeveel mensen per 10.000 inwoners zijn besmet.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

do 11 nov vr 12 nov za 13 nov zo 14 nov ma 15 nov Borsele 7,4 12,3 17,1 3,5 19,3 Goes 5,6 11,0 15,4 4,4 18,7 Hulst 17,4 19,2 17,4 9,1 17,1 Kapelle 5,4 8,5 16,9 3,8 20,0 Middelburg 7,7 11,8 10,8 3,5 13,0 Noord-Beveland 0,0 7,9 5,2 2,6 11,8 Reimerswaal 17,0 16,6 19,6 4,4 25,3 Schouwen-Duiveland 7,3 6,1 7,6 4,4 9,7 Sluis 6,9 13,3 7,7 2,2 10,3 Terneuzen 7,5 10,5 7,7 1,1 13,2 Tholen 10,2 12,5 11,4 3,4 21,6 Veere 11,0 7,3 9,6 3,2 19,2 Vlissingen 7,4 8,1 9,9 3,6 13,7 totaal Zeeland 8,7 11,1 11,7 3,7 15,8

De zevendagen-trendlijnen ('voortschrijdende week') voor de vier Zeeuwse regio's blijven iets omhoog gaan. De grote afstand die de Bevelanden hadden genomen van de rest van Zeeland wordt de laatste dagen wel kleiner.