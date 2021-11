CDA in Provinciale Staten: 'Wanneer 2G door kabinet wordt ingevoerd, werken we daar aan mee'

Waar ging de motie in Provinciale Staten over? Forum voor Democratie en Pro Zeeland willen voorkomen dat ambtenaren, Statenleden en bezoekers alleen in gebouwen van de provincie kunnen komen met een 2G beleid. Dat beleid schrijft voor dat iemand enkel met óf een genezenverklaring óf een vaccinatiebewijs ergens naar binnen kan. De regering is een dergelijke regelgeving aan het voorbereiden. Een meerderheid in de Zeeuwse Staten ziet zo'n 2G-systeem niet zitten en wilde dat signaal met deze motie afgeven.

In eerste instantie wilden FvD en Pro Zeeland Gedeputeerde Staten verzoeken om het 2G-systeem niet in te voeren voor ambtenaren en bezoekers van het Provinciehuis en andere gebouwen en terreinen van de Provincie Zeeland. Toen bleek dat daar niet voldoende stemmen voor waren, werd de motie aangepast en aan GS gevraagd om zich uit te spreken over de onwenselijkheid van een 2G-systeem. Die versie kon rekenen op een grote meerderheid.

Iedereen welkom in het Provinciehuis

Fractievoorzitter Martin Bos van FvD gaf vervolgens op Twitter aan: "Ook hebben wij besloten dat iedereen welkom blijft in het Provinciehuis in Middelburg ook zonder #apartheidspas." Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de provincie niet mee zou werken wanneer het kabinet alsnog zou besluiten een 2G-systeem in te voeren.

En dat irriteert Hannie Kool van de CDA Statenfractie: "Het klopt niet dat sommige partijen nu naar buiten brengen dat de Zeeuwse Staten het 2G-systeem niet invoeren wanneer dat vanuit Den Haag wordt opgelegd. We volgen het regeringsbeleid. We geven met deze motie een signaal af, nu dat nog kan, dat we denken dat er betere oplossingen zijn dan 2G. Het systeem zoals dat nu is, 3G, dus gevaccineerd, genezen of getest voldoet naar onze mening. Maar ook iedereen testen is voor ons acceptabel. Zolang er maar geen tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden."

De SGP-fractie in de Staten stemde ook voor het voorstel en zou het, volgens Statenlid Kees van den Berge, erg moeilijk vinden om mee te gaan in het 2G beleid. "Maar we zijn een lagere overheid en hebben wat dit betreft de hogere overheid te volgen", zegt Van den Berge. "Toch blijft het een feit dat we niet willen dat een meerderheid op deze manier een minderheid gaat uitsluiten."

Eigen afweging

"Forum voor Democratie heeft wel met deze motie aan willen geven dat wanneer 2G rijksbeleid wordt, we daar best in Zeeland 'nee' tegen kunnen zeggen", zegt Martin Bos. "En wanneer je als politieke partij uitspreekt dat iets onwenselijk is, zou je ook die lijn moeten volgen. Maar goed, het CDA maakt daarin een eigen afweging en dat recht hebben ze."