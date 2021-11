Hof te Zandeplein in Kloosterzande wordt verfraaid

Volgens verantwoordelijk wethouder Jean-Paul Hageman gaat het om een flinke sanering. "Het is een majeure sanering, want de grond is vervuild met olie en olievaten en asbest. Het zal ergens in december geruimd zijn." Vervolgens wordt de bestrating aangepakt.

Sociale woningbouw

Bedoeling is dat er woningen op die plek worden gebouwd. Hageman: "Er komen in eerste instantie 23 sociale huurwoningen, die zullen ergens in 2024 klaar moeten zijn". De naastgelegen brandweerkazerne en een gebouw van gemeentewerken worden ook gesloopt en verhuizen naar de Hulsterweg. "Dan staat daarnaast ook nog een gebouw van een particulier dat de gemeente wil kopen, want ook daar willen we woningen gaan bouwen."

Een verfraaiing

Volgens Hageman zijn de kosten voor de sanering ruim 800.000 euro. "Voor het hele project moet je rekenen op miljoenen, ik heb dat exacte getal niet zo in mijn hoofd. Maar als het allemaal klaar is dan is het bij binnenkomst van het dorp echt een verfraaiing, want dit heeft Kloosterzande nodig."