Meer basisschoolklassen krijgen weer thuis les, 'gevolg oplopende besmettingen'

(foto: Omroep Zeeland)

Ook andere aanscherpingen zijn weer terug. Nu de anderhalve meter weer gehandhaafd moet worden, zijn ouders in principe niet meer welkom in de school. Zielstra: "Dat betekent dat ouders die hun jonge kinderen brengen en halen niet de school in mogen." Als ouders tóch op school moeten zijn, dan het liefst na schooltijd, mét mondkapje.

Klas in quarantaine bij twee besmettingen

"Teamvergaderingen, studiedagen en dergelijke zullen ook weer online plaatsvinden", zegt Zielstra. En: bij meer dan twee besmettingen in de klas - leerlingen of leerkracht - wordt er sowieso overgegaan tot quarantaine. "Dan vindt er online onderwijs plaats, dat is de realiteit van vandaag." De basisscholen proberen zoveel mogelijk één lijn te trekken en dezelfde maatregelen te hanteren, in overleg met ziekenhuis Adrz en de GGD Zeeland.

Henk Zielstra (foto: Omroep Zeeland)

"Maar de quarantainemaatregelen hangen ook wel van specifieke omstandigheden per school af", zegt Zielstra. Zo spelen de populatie van een school, de vaccinatiegraad in een wijk of dorp en de situatie van het gebouw ook een rol in het naar huis sturen van een klas. "Maar we doen het zoveel mogelijk met elkaar. Dat is de verworvenheid van de afgelopen anderhalf jaar. Juist in deze regio."