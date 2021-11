Prijs nieuwe locatie Lodewijk College loopt op

De bouw van de nieuwe locatie zal vermoedelijk duurder uitvallen (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen heeft een begroting van 160 miljoen. Van dit bedrag moeten alle plannen van de gemeente voor een jaar bekostigd worden. Het nieuwe schoolgebouw van het Lodewijk College rust dus heel zwaar op de begroting. Volgens wethouder Van Hulle komt het huidige prijskaartje van 40 miljoen euro niet overeen met de realiteit: "De school is begroot op 40 miljoen, maar als ik kijk naar de ontwikkeling rondom de bouwmaterialen en de leveringsproblemen die daar nu zijn, dan gaat die 40 miljoen gewoon niet lukken."

Zelf denkt Van Hulle eerder aan een bedrag van 50 tot 60 miljoen euro. Een bedrag dat nog verder kan oplopen als er langer gewacht wordt met de bouw. Toch wil hij geen overhaaste beslissingen nemen met de bouw van de school: "Een school van 50 of 60 miljoen is wel iets waar je even goed over moet nadenken. Het is niet niks."

Lockdown

Bij deze beslissingen houdt de wethouder ook rekening met de huidige staat van het coronavirus: "We gaan nu een lichte lockdown in, voor hetzelfde geld wordt dat een zware lockdown. Het is duidelijk wat de vorige lockdown heeft betekend voor een hoop bedrijven. Die hebben we toen overeind kunnen houden, maar het is de vraag of we nu weer voldoende financiële middelen hebben om dat nóg een keer te doen."

