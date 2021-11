Na bijna honderd jaar staat Evelien (29) als eerste vrouw aan het roer bij de Reddingsbrigade Vlissingen

Evelien Oranje is de nieuwe voorzitter van de Reddingsbrigade Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In het Vrijburgbad in Vlissingen geeft ze iedere maandagavond les aan jonge zwemmers. Daar leert ze hen de fijne kneepjes van het reddingszwemmen. Nu komt daar ook het voorzitterschap bij: "Ik zwem hier zelf al bijna 25 jaar en wil dat de brigade blijft bestaan. Ik ben misschien nog jong. Dat kan in mijn voordeel werken, maar het kan natuurlijk ook tegen me werken. Er zijn altijd mensen die het beter weten omdat ze meer levenservaring hebben", vertelt Oranje.

Toch laat ze zich niet uit het veld slaan: "Mijn werk als HR-adviseur komt goed van pas. Door mijn werk praat ik veel met mensen en houd ik me bezig met beleidsstukken en structuren. Dat zal me helpen als voorzitter."

Maarten Schijf (13) is blij met Evelien als nieuwe voorzitter van de Reddingsbrigade Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Leerling Maarten Schijf (13) heeft alle vertrouwen in zijn nieuwe voorzitter: "Ik heb les van Evelien. Ze is hartstikke aardig en geeft goed les. Ze kan het heel goed en ik denk wel dat het haar gaat lukken als voorzitter."

Omgaan met andere zwemmers

Ook Nathan Soukup is enthousiast over de lessen van Evelien. Hij kreeg jarenlang les van haar en is nu zelf ook instructeur geworden: "Ik vond het altijd echt leuke lessen. Niks hoefde, je kreeg altijd de vrijheid en er was een leuke sfeer. We leerden vooral het omgaan met de andere zwemmers. Dat neem ik ook mee in de lessen die ik nu zelf geef."

Nathan Soukup kreeg les van Evelien en geeft nu zelf ook les (foto: Omroep Zeeland)

Evelien heeft grootste plannen voor 'haar' brigade: "We willen het honderdjarig bestaan halen en dat heel groot vieren met alle kinderen en vrijwilligers. We staan hier elke maandagavond vrijwillig en doen dat met hart en ziel. Dat wordt wel eens vergeten. Daarom is het ook belangrijk dat het gezellig is. Dat is ook mijn doel. Als je hier komt zwemmen, moet je het naar je zin hebben en moet je je welkom voelen."