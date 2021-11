Zeven kilometer reizen om geld te pinnen: Kloosterzande mist geldautomaat

De geldautomaat aan de Cloosterstraat in Kloosterzande is plotseling dicht. (foto: Groot Hontenisse)

Voorzitter Robert Asselman van de dorpsraad Kloosterzande is vooral verbolgen over het feit dat de dorpsraad en de inwoners niet zijn geïnformeerd over de sluiting. Opeens hing er een papier over het scherm met de mededeling dat het apparaat 'voorlopig' buiten werking was. "Daar ben ik behoorlijk pissig over", stelt hij.

'Mensen spreken ons erop aan'

Volgens Asselman maken nog veel ouderen gebruik van de geldautomaat in de Cloosterstraat om contant geld op te nemen. Ook inwoners van omliggende dorpen en campinggasten van naburige campings in Ossenisse en Hengstdijk komen er pinnen. "Mensen spreken ons erop aan of we niet iets kunnen doen."

Asselman heeft de fracties in de gemeente gevraagd of zij iets kunnen betekenen. Groot Hontenisse laat weten dat zij een klacht heeft ingediend bij Geldmaat, die de pinautomaten in Nederland beheert. De partij wil dat de sluiting wordt teruggedraaid.

Nog wel pinnen in supermarkt

Overigens bestaat er nog wel de mogelijkheid om aan cash te komen bij de plaatselijke supermarkt. Maar de dorpsraad vindt dit voor een dorp met ruim 3000 inwoners onvoldoende. Bovendien is de supermarkt maar tot 20.00 uur geopend. "Na die tijd kun je hier niet meer terecht", weet Asselman. Daar komt bij dat je hier maar een beperkt bedrag kunt pinnen.

De Rabobank en Geldmaat waren maandagavond niet meer bereikbaar voor een reactie.