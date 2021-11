Goedemorgen! Zorgen over zorg, dag van verdraagzaamheid en nieuwe voorzitter reddingsbrigade

Een hertenbok speelt verstoppertje (foto: Zoalsiktzie Fotografie)

In Kloosterzande is de verontwaardiging groot na de plotselinge sluiting van de geldautomaat in het dorp. Het dichtstbijzijnde openbare pinapparaat zit zeven kilometer verderop. De dorpsraad Kloosterzande heeft bij de politiek in Hulst aan de bel getrokken. Er is nog wel een pinautomaat in de supermarkt, maar die is alleen toegankelijk als de winkel open is. Bovendien kunnen mensen daar alleen kleinere bedragen pinnen.

De geldautomaat aan de Cloosterstraat in Kloosterzande is plotseling dicht. (foto: Groot Hontenisse)

Het is vandaag internationale dag van de verdraagzaamheid. Deze dag werd uitgeroepen door de Verenigde Naties om meer aandacht te geven aan solidariteit tussen culturen. In radioprogramma de Zeeuwse Kamer praten we erover met Marlou Pluymaekers en Anda van Riet, die met hun project het Pennywafelhuis zijn genomineerd voor de 'Ambassade van Verdraagzaamheid'.

Mycena in het mos in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

De Reddingsbrigade Vlissingen heeft een nieuwe, jonge en vrouwelijke voorzitter: Evelien Oranje. En dat is bijzonder, want in bijna honderd jaar heeft er nog nooit een vrouw aan het roer gestaan. Met haar functie als voorzitter wil ze het belang van de reddingsbrigade nog meer onderstrepen. "Ik vind het belangrijk om de reddingsbrigade en daarmee ook Vlissingen op de kaart te zetten."

Heinekenszand en Eierzeke

Tsja, elders in het land worden Zeeuwse plaatsnamen nogal eens verkeerd uitgesproken. Gelukkig kunnen de meeste Zeeuwen erom lachen. Op Facebook vroegen we volgers plaatsnamen in te sturen die volgens hen vaak voor verwarring zorgen. Bekijk de inzendingen onder de post (en begin de dag met een lach).

Het weer

Het is vanochtend nog steeds nevelig en bewolkt, en plaatselijk valt er wat motregen. Er is nauwelijks wind en de temperatuur is ongeveer 6 graden. Vanmiddag draait de wind naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Mogelijk komen er daarmee -in de loop van de middag- enkele opklaringen van zee. Maximum ook vandaag rond 8 graden. Vanavond en vannacht is er kans op wat lichte regen en ook morgen zou verspreid regen kunnen vallen. En het wordt iets zachter met maximum van 10 á 11 graden.