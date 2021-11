'Taalontwikkeling kinderen achteruit door coronacheck in boekwinkels'

De kinderboekenafdeling in een boekhandel (foto: ANP)

Manda Heddema was jarenlang eigenaar van boekhandel De Koperen Tuin in Goes en won dit jaar de titel Boekverkoper van het Jaar. De boekverkoper - die tegenwoordig een winkel heeft in Driebergen - maakt zich zorgen om de kinderen in deze pandemie. Op Twitter plaatste zij daarom een open brief gericht aan de politiek, waarin zij oproept om de boekwinkels open te houden voor íedereen.

"Kinderen hebben geen stem in deze discussie", zegt zij in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Ze vervolgt: "Kleine kinderen hebben geen keuze of ze gevaccineerd zijn of niet, de keuze wordt doorgaans gemaakt door hun ouders. Maar als die ouders de winkel niet meer in mogen, dan krijgen de kinderen ook geen boeken."

Volwaardiger mens door grote woordenschat

Problematisch vindt Heddema. Volgens haar moeten kinderen zoveel mogelijk blootgesteld worden aan een zo groot mogelijke woordenschat. "Want met een grote woordenschat word je een volwaardiger mens als je later groot bent."

Volgens haar wordt onderschat hoeveel impact een lockdown van drie weken heeft op kleine kinderen. "Drie weken is in het leven van 'ons oude mensen' heel kort, maar voor de ontwikkeling van een kind is dat heel lang. Kinderen leren ontzettend veel en ontzettend snel. En dat stopt dan thuis en de leerkrachten kunnen ook niet alles opvangen." Op dat moment spelen boekhandelaren een grote rol, volgens Heddema.

