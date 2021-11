Pieter Hazelager, bestuurder en molenaar: 'Ik ga nog niet achter de geraniums zitten'

"Je kunt ook achter de geraniums gaan zitten, maar ik probeer mijn kennis en ervaring in te zetten voor de samenleving. Om iets te kunnen bereiken", zegt Hazelager terwijl hij aan het werk is in de molen. "De dorpsraad viel uit elkaar, maar we kunnen niet zonder. Er komt zoveel op ons af, vanuit de industrie en de energietransitie bijvoorbeeld. Daarom heb ik dat ook opgepakt. We draaien weer, maar kunnen nog wel extra leden gebruiken."

Onderhandelaar voor werknemers Schelde

Pieter Hazelager was 35 jaar actief als vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. Hij begon in Groningen en via Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder kwam hij in Zeeland terecht. Daar maakte hij de afkalving van de Koninklijke Schelde Groep mee, met een verlies van duizenden arbeidsplaatsen. Hazelager was in die tijd actief als onderhandelaar namens de vakbond en betrokken bij een grote staking door de werknemers.

Doel was 'zoveel mogelijk binnenslepen'

Hazelager ziet zichzelf niet als het type hardliner vakbondsman. "Het is heel gemakkelijk om op basis van ideologie de rode vlaggen te voorschijn te halen, maar mij ging het altijd om het resultaat", zegt de oud-vakbondsman. "Ik hoorde later van directeuren dat ik meer het pragmatische type ben. Ik wilde gewoon zoveel mogelijk binnenslepen voor onze leden."

De molen hangt vol met spreuken. (foto: Omroep Zeeland)

Als molenaar geen sportschool nodig

Ook al is hij inmiddels 75 jaar oud, Hazelager denkt nog niet aan stoppen. "Zolang mijn lijf het volhoudt, wil ik graag doorgaan. Het is heerlijk om bezig te blijven op de molen. Er is altijd wat te klussen en je blijft in beweging. Mijn vrouw gaat naar de sportschool, maar ik heb de molen", lacht hij.

