Zeeuwen bezorgd over personeelstekort in de zorg, over tien jaar 2.100 medewerkers te weinig

Die patiëntenorganisatie deed naar aanleiding van eerdere berichten van Omroep Zeeland over personeelstekorten in de zorg een onderzoek onder Zeeuwen. Pascalle de Looff van Zorgbelang Zeeland: "Er wordt door instanties en overheden veel over de Zeeuwse patiënten gesproken, maar we waren benieuwd naar wat de Zeeuwen er nu zélf van vinden."

Compliment voor zorgmedewerkers

Een ruime meerderheid van de ondervraagden blijkt tevreden te zijn over de zorg die ze nu krijgt. Veel mensen zeggen kwalitatief goede zorg te ontvangen door fijne, professionele zorgverleners. "Dat is toch een mooi compliment richting de zorgmedewerkers", vindt De Looff.

Maar de ondervraagde Zeeuwen ervaren wel dat er weinig te kiezen valt. Er is nauwelijks ruimte om over te stappen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer je als inwoner niet tevreden bent over je huidige zorgverlener. Er is simpelweg geen andere huisarts of specialist in de buurt.

'Persoonlijke klik is belangrijk'

"Die persoonlijke klik met je zorgverlener is heel belangrijk voor je welbevinden, maar de Zeeuwen hebben de ervaring dat die persoonlijke klik niet van belang mág zijn omdat daar geen ruimte voor is", aldus De Looff.

Folder over digitale selectie via spreekuur.nl (foto: Omroep Zeeland)

Een mogelijke oplossing voor het personeelstekort is de inzet van digitale zorg. "Denk aan een digitaal consult bij de huisarts of een verpleegkundige met een bril met camera, waarbij een arts meekijkt en bijvoorbeeld tips geeft over de behandeling van een wond", somt De Looff op.

Maar daar zitten Zeeuwen juist niet op te wachten, blijkt uit de enquête van Zorgbelang Zeeland. "Daar waren wij wel verbaasd over. Want we zien wel dat het die kant opgaat. Dus daar is ook een taak voor ons weggelegd om, samen met de zorgpartners, te zorgen voor betere communicatie. Zodat digitale zorg niet meer wordt gezien als vervanging van reguliere zorg, maar als een aanvulling op die zorg."

Een voorbeeld van digitale zorg: een bril met camera, zodat zorgprofessionals kunnen meekijken (foto: Omroep Zeeland)

Alle problemen die de Zeeuwen ervaren met de Zeeuwse zorg zijn te herleiden tot dat ene probleem: het oplopende personeelstekort. De cijfers liegen er niet om: er wordt in 2030 een tekort aan zorgpersoneel verwacht van 2.100 personen. De grootste tekorten worden verwacht in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Vorig jaar stonden er al 1.000 vacatures in de zorg open.

'Nietsdoen is geen optie'

"Het probleem is enorm en nietsdoen is geen optie", zegt De Looff. Daarom vindt ze het zo belangrijk dat Zeeuwen meedenken over oplossingen. Een eerste stap daarin is al gezet, met de aankondiging van het burgerberaad van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Vijfhonderd willekeurig gekozen Zeeuwen komen hierin bij elkaar om op basis van informatie van experts mee te denken over de toekomst van de zorg in Zeeland. "Dat is een heel erg mooie eerste stap, maar wij vinden het als Zorgbelang Zeeland belangrijk dat álle Zeeuwen mee kunnen denken. Ook inwoners van Zeeland die zeggen: dat is mooi en aardig zo'n burgerberaad, maar ik heb daar helemaal geen tijd voor door mijn werk of mijn mantelzorg."

Online je mening laten horen

Daarom gaat Zorgbelang Zeeland een online platform opzetten voor Zeeuwen die wél digitaal vaardig zijn. "Zodat je ook je mening kunt laten horen over de Zeeuwse zorg op een moment dat het jou uitkomt."

Want dat is belangrijk, volgens De Looff. "We moeten op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen. Maar als we de Zeeuwen laten meedenken en daarin faciliteren, dan ben ik ervan overtuigd dat die vernieuwing in gang gezet kan worden."

Lees ook: