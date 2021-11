Cultuurbus voor scholieren heel gewild, moet er geld bij?

De Cultuurbus werd in 2019 in het leven geroepen, omdat de provincie meer scholieren met cultuur in aanraking wilde brengen en de kosten voor een busrit voor sommige scholen een reden was om niet te gaan. "Dat zagen we vooral in het voortgezet onderwijs", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. "En bij basisscholen werden de ouders vaak ingezet voor vervoer, maar dat is minder makkelijk geworden."

Ruim 5200 leerlingen vervoerd in 2020

Dus werd er voor de periode 2019-2023 80.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor vervoer naar musea, bioscopen en andere culturele instellingen. En dat werkte. In de laatste maanden van 2019 werd de bus 135 keer geboekt, in 2020 kwamen er 343 aanvragen maar werden 174 ritten uitgevoerd omdat corona roet in het eten gooide. Dat jaar werden ruim 5200 leerlingen naar vijftig verschillende bestemmingen vervoerd. In 2021 verwacht de provincie dat er ruim tweehonderd ritten worden gereden.

Gedeputeerde Pijpelink in de Cultuurbus (foto: Omroep Zeeland)

De PvdA wil een verhoging van de subsidie, omdat er signalen zijn dat het huidige budget de komende jaren niet voldoende zal zijn om alle aanvragen te honoreren. "Dan moeten we inderdaad keuzes gaan maken", zegt gedeputeerde Pijpelink. "En soms 'nee' verkopen".

Te veel geld naar andere zaken dan de bussen

De aanvragen en de publiciteit voor de Cultuurbus worden behandeld door de stichting Cultuurkwadraat, die ook andere projecten voor cultuureducatie in Zeeland begeleid. Voor dat werk ontvangt de stichting 17,5 procent van de subsidie, zo'n 14.000 euro.

Dat valt bij de Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie (FvD) niet goed. "Is het nu echt nodig dat dit wordt uitbesteed aan een aparte stichting?", vraagt fractievoorzitter Martin Bos zich af. "Het boeken van een bus kan toch ook wel afgehandeld worden door één van de ambtenaren hier in het Provinciehuis?" Bos benadrukt dat FvD het initiatief van de Cultuurbus toejuicht, maar dat de 14.000 euro beter aan busritten besteed kan worden.

'Iemand moet het doen'

"Hoe je het ook doet, iemand zal de administratie moeten afhandelen en de publiciteit", reageert gedeputeerde Pijpelink. "Of dat nu door Cultuurkwadraat gebeurt, of een ambtenaar hier. En dat brengt kosten met zich mee."

De kosten voor de bus zijn tot eind volgend jaar gedekt. In de aanloop naar 2023 zullen Provinciale Staten moeten besluiten óf en hoeveel geld er de jaren daarna naar de Cultuurbus gaat.

