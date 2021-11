In Zeeuws-Vlaanderen nog maar één Testen voor Toeganglocatie over na fraudeverdenking

Testen voor toegang in Terneuzen is dicht (foto: Omroep Zeeland)

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan van fraude. Voor Middelburg, Goes en Vlissingen vormt dat niet zo'n groot probleem, want in die steden zijn ook andere aanbieders van coronatests. Voor inwoners van de gemeenten Hulst en Terneuzen betekent het extra reistijd, soms zelfs een half uur.

Andere aanbieders

De gemeente Terneuzen heeft het verdwijnen van de enige Testen voor Toegang locatie in Terneuzen inmiddels aangekaart bij de Stichting Open Nederland. Dat is de organisatie achter de toegangstesten. "Wij hebben de stichting laten weten dat wij zo snel mogelijk behoefte hebben aan een nieuwe testaanbieder in Terneuzen", zegt burgemeester Erik van Merrienboer. "Er is ook al contact geweest met een van de andere aanbieders om te kijken of die ruimte heeft om ook in Terneuzen actief te worden. We willen dat die deur zo snel mogelijk weer opengaat."

De verantwoordelijkheid ligt volgens Van Merrienboer bij het Rijk, maar de gemeente maakt ook gebruik van de eigen contacten om snel tot een oplossing te komen. "Dat kan op een andere locatie zijn, maar als stad kunnen we deze test locatie niet missen. Die hoort gewoon beschikbaar te zijn voor iedereen die op dit moment Testen voor Toegang nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Laten we hopen dat we voor het einde van de week meer duidelijkheid hebben."

Een interessante testplek voor aanbieders

Stichting Open Nederland laat weten alle andere aanbieders van testen te hebben geïnformeerd dat er in Terneuzen behoefte is aan een test locatie. "Er worden daar op weekdagen zo'n 100 tot 150 testen uitgevoerd en in het weekend ongeveer 300 tot 400 per dag. Er is vraag, dus is het interessant als testplek,", aldus een woordvoerder van de stichting.