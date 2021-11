In Zeeuws-Vlaanderen nog maar één testlocatie over: aanbieder verdacht van vervalsen vaccinatiebewijzen

Testen voor toegang in Terneuzen is dicht (foto: Omroep Zeeland)

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan van fraude. De testlocaties in Middelburg, Goes en Vlissingen zijn ook gesloten, maar in die steden zijn ook andere aanbieders van coronatests. Voor inwoners van de gemeenten Hulst en Terneuzen betekent het extra reistijd, soms zelfs een half uur.

Andere aanbieders

De gemeente Terneuzen heeft het verdwijnen van de enige Testen voor Toegang-locatie in Terneuzen inmiddels aangekaart bij de Stichting Open Nederland. Dat is de organisatie achter de toegangstesten. "Op plekken waar meerdere testlocaties zijn, kunnen andere aanbieders het testen overnemen, maar in Terneuzen is dat niet het geval. Dat hebben we bij de stichting aangegeven", laat een woordvoeder van de gemeente weten.