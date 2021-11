Pennywafelhuis Middelburg genomineerd voor landelijke verdraagzaamheidsprijs

Marlou Pluijmaekers (links) en Anda van Riet (rechts) van het Pennywafelhuis (foto: Omroep Zeeland)

In het Pennywafelhuis proberen de vrouwen verschillende culturele achtergronden samen te brengen. De Meanderflat in de Middelburgse wijk Dauwendaele is de thuisplaats van het project. In 2015 zijn Van Riet en Pluijmaekers het concept gestart vanuit de Middelburgse flat. Het doel: mensen uit diverse culturen verbinden. Pluijmaekers: "Het idee was: we zijn allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende kleuren. En als je die rond een tafel zet, dan krijg je een gesprek."

Voor het werk dat het Pennywafelhuis levert zijn Pluijmaekers en Van Riet met hun project genomineerd. In iedere provincie wordt een initiatief genomineerd. Dit jaar is de tiende editie, alleen door corona is de uitreiking uitgesteld.

'Een tweede familie'

Het is volgens Pluijmakers heel belangrijk dat mensen zich thuis voelen in het Pennywafelhuis. En dat lukt, volgens haar. "Wij nodigen mensen uit voor een kopje koffie of vragen voor de groep te koken. Daar worden de mensen erg enthousiast van. Zo kunnen zij iets van hun eigen cultuur laten zien."

Bezoekers van het Pennywafelhuis tijdens een kerstactie (foto: Omroep Zeeland)

"Zij vinden dat het namelijk al moeilijk genoeg is om je draai te vinden als je de taal niet machtig bent en nog bijna niemand kent. De Zeeuwse vrouwen proberen mensen daarin te ondersteunen. "We zijn geen hulpverleners. De mensen kunnen hier ontspannen, achterover leunen. Mensen die hier komen zeggen dat het voelt als een tweede familie."

De kunst verbindt

Van Riet en Pluijmaekers komen allebei uit de kunst en verzorgen ook kunstzinnige lessen in het Pennywafelhuis. "Vanmorgen heb ik een tekenles en een taalles gecombineerd", zegt Pluijmaekers. "We gingen gezichten tekenen en per kenmerk hebben we de vertaling in het Nederlands doorgenomen." Zo proberen de vrouwen op een zo laagdrempelige manier de verbinding te zoeken.