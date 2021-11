Ideeën gezocht: honderden tijdelijke woonplekken nodig

Het Tiny House dat als voorbeeld vorig jaar in Renesse werd geplaatst (foto: Foto: Cube Homes)

Het gaat onder andere om mensen van wie de relatie verbroken is en mensen die uit huis zijn gezet. Maar ook om kwetsbare doelgroepen die bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang komen, zoals ex-gedetineerden en statushouders. Verder vallen studenten en internationale werknemers onder de groep waar tijdelijke woonruimte voor nodig is. Deze mensen kunnen niet in een bestaande koop- of huurwoning terecht, of willen dat (nog) niet. Flexwonen zou ook een oplossing kunnen zijn voor starters en voor mensen in afwachting van een woning die opgeleverd gaat worden.

Meerdere initiatieven nodig

Volgens de provincie is er subsidie voor nog vier zogenaamde pilotprojecten. Al eerder werd subsidie uitgekeerd aan een project in Renesse, met tiny houses. Er is een oproep gedaan aan gemeenten om projecten rond flexwonen aan te melden. Op deze oproep zijn meer dan tien reacties gekomen uit twee verschillende regio's.

Een tiny house (foto: Cube Homes)

Zo is er in Middelburg een plan gevormd om tijdelijke woningen te bouwen in de Stromenwijk. In totaal moeten er vijftig 'spoedzoekers' gehuisvest kunnen worden, die al lang wachten op een sociale huurwoning. En ook op Noord-Beveland komen 300 woningen, waarvan 150 binnen een jaar, om de druk van de woningmarkt te halen.

Arbeidsmigranten is een aparte groep

Overigens is er ook nog behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor die groep is uit het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland gebleken dat er de komende 10 jaar voor 1790 tot 5350 mensen extra woonruimte nodig is.

