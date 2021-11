Poppodia mogen open, maar willen in sommige gevallen niet: 'We wachten wel drie weken'

De optredens in de poppodia kunnen doorgaan wanneer publiek een vaste zitplek heeft en de bar om 20.00 uur sluit. Maar volgens Swen Blikman van poppodium Brogum in Zierikzee, is dat moeilijk.

"De komende weken blijft de zaal leeg. We mogen in principe open, maar mensen moeten zitten en dat zien we niet zitten. Dat is voor ons ook lastig te faciliteren. Daarnaast zijn er meer kaarten verkocht dan het aantal zitplaatsen dat we kunnen faciliteren. En dan moeten wij een keuze maken wie wel of niet mag komen en dat gaan we sowieso niet doen."

Poppodia

Bij de Spot in Middelburg is het nog niet duidelijk, vertelt Willemien Clement. "We zijn nog druk bezig met de puzzel van ons programma voor de komende weken. We zijn aan het kijken wat allemaal wel en niet door kan gaan."

Dinsdagavond treed de Canadese zanger Ben Caplan wel gewoon op. Daar zijn genoeg kaarten voor verkocht en mensen kunnen bij hem gewoon gaan zitten. De Spot heeft ook veel dansavonden en die gaan niet door: "Nee, dat kan niet zittend helaas. Die zullen we allemaal doorschuiven tot na drie december in ieder geval", aldus Clement van De Spot.

'Misschien één naar de middag'

In Vlissingen bij De Piek weten ze nog niet precies wat ze gaan doen. "Het zal passen en meten worden met de geboekte bands en artiesten", zegt Freya de Haan van het poppodium. "De meeste optredens zullen wel afgezegd worden. Dat weten we nog niet helemaal zeker. We hebben ongeveer vijf boekingen tot 3 december. Daar willen we er eentje van naar de middag verplaatsen. Dan kunnen mensen zitten en een drankje bestellen. Er is een band bij die we al vijf keer hebben moeten verzetten! Dat is wel zuur voor ons en voor hen."

Swen Blikman is voorzitter van Stichting Brogum in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

Bij podium 't Beest zijn alle concerten de komende drie weken afgelast. "Onze bioscoop is wel gewoon open. Daar zitten mensen toch al. Er is geen pauze bij de films. Dan kunnen mensen tot 20.00 uur een drankje halen en mee de zaal innemen", aldus Iljan Mol van 't Beest in Goes.

Theater

Bij het Scheldetheater in Terneuzen, theater de Mythe in Goes en stadsschouwburg Middelburg gaat alles 'gewoon' door. "We zijn zelfs aan het opschalen om te zorgen dat de communicatie naar onze bezoekers maximaal is", zegt theaterdirecteur Frans Lievens.

"Het was voor ons een verrassende boodschap van het kabinet afgelopen vrijdag. We zullen de ruimte die we krijgen om alles zo goed en vooral veilig mogelijk te blijven organiseren goed gebruiken. Iedereen wordt gecontroleerd op QR-code, iedereen zit bij ons op een stoel en onze voorstellingen beginnen om 20.00 uur dus iedereen kan voor aanvang een drankje nuttigen en daarna niet meer", aldus de theaterdirecteur.