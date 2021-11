Zeeuwse Adriënne slaat zich door mannenwereld heen en bouwt goudmijn in Australië

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"Vorige week lag ik nog ziek op bed, maar ben nu weer beter genoeg om door te gaan", zegt ze lachend in de uitzending van Zeeland komt thuis. Met haar vriend is het nog niet zo goed gesteld. "Die heeft nog ontzettende last van mannengriep", grapt ze.

Adriënne moet zich ook wel beter voelen, want ze heeft het als mede-eigenaar van verschillende bedrijven enorm druk. "Daar komt dan nog bij dat wij twee weken geleden een bedrijf hebben gekocht waardoor we nu dus bezig zijn met de bouw van de nieuwe goudmijn."

De mijn waar Adriënne druk aan het werk is (foto: Adriënne)

De mijn wordt gebouwd in het plekje Norseman in de regio Goldfields-Esperance in het zuidoosten van West-Australië. "Norseman is een goudmijnstadje", vertelt Adriënne. "Er wordt altijd wel naar goud gezocht, maar op kleine schaal. De mijn is een aantal keren gestart en weer gesloten. Nu hebben ze weer een nieuw gebied gevonden waarvan het goud goed genoeg is om te mijnen. En daar werken wij dus aan mee."

Luister hieronder het gesprek met Adriënne terug:

Adriënne vertelt vanuit Australië

Het is niet zo dat de Zeeuwse zelf de Australische mijn ingaat, maar het bedrijf waar ze met haar vriend de nieuwe eigenaar van is, levert beton om de mijn te bouwen. "Ze zijn de schuur aan het neerzetten om de palen, de funderingen en de vloeren in de grond te zetten. Ook moet de molen om het goud uit de grond te zeven opnieuw opgebouwd worden. Die fundering hebben wij van de week gestort."

Voor Adriënne is het een heel avontuur om een goudmijn te bezitten. "Voor ons Nederlanders is zo'n mijn een beetje alien, toch? Dat vind ik wel hoor!"

De opbouw van een mijn in Australië (foto: Adriënne)

Adriënne stuurt de boel de komende week nog in haar eentje aan, want haar vriend Ben ligt nog steeds ziek op bed. "Het gaat best goed, maar ik merk wel dat het hier ook een mannenwereld is. Het is de ergste nachtmerrie van elke man: een jonge vrouw, nog buitenlands ook, in Australië is dat nog best een dingetje."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Bij haar eigen werknemers heeft Adriënne geen last van een ongelijke man-vrouwverhouding. "Het gaat voornamelijk om opdrachtgevers. Die spreken mij aan met 'love' en vragen daarna gelijk naar mijn man. Dan zeg ik: je zal het toch met mij moeten doen. Het is een uitdaging, want in Nederland zijn we dat natuurlijk helemaal niet meer gewend, maar ik ga er al een stuk beter mee om dan is het begin."