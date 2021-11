Hoek vindt trainer voor de rest van het seizoen

De spelers van Hoek verwelkomen weer een nieuwe trainer (foto: Orange Pictures)

De nieuwe trainer van Hoek is een Belg, die meerdere clubs in zijn thuisland coachte en trainer was van jeugdteams van Cercle Brugge en AA Gent. "We zochten een trainer die direct kon beginnen", zegt lid van de technische commissie Jacky Lambert.

Eerder trok Hoek Kenny Verhoene aan als de vervanger van trainer Lieven Gevaert. "Het is heel sneu, maar Kenny is door ziekte niet in staat om de komende weken op het veld te staan", legt Lambert uit. Verhoene leidde slechts één training waarna hij verstek moest laten gaan. De wedstrijden van Hoek in de Derde Divisie van de afgelopen twee weken werden uitgesteld vanwege het coronavirus.

'Iets moois van maken'

"We waren dus genoodzaakt om verder te kijken", gaat Lambert verder. De ploeg kwam uit bij Steven De Groot. "Technisch en tactisch waren we het in de gesprekken met elkaar eens en hij heeft er zin in om er iets moois te maken."

Lieven Gevaert vertrok halverwege oktober als trainer van Hoek (foto: Orange Pictures)

Een maand geleden vertrok tot ieders verbazing Lieven Gevaert bij de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Hij keerde, om redenen die trainer en club niet naar buiten willen brengen, terug naar de Belgische amateurclub Dikkelvenne.

Daarna haalde Hoek oud-trainer Verhoene terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Eigenlijk zou hij zijn rentree als trainer maken in de thuiswedstrijd tegen VVSB. Dat duel zou eigenlijk op 7 november gespeeld worden, maar werd afgelast vanwege coronabesmettingen bij een van de ploegen.