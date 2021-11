Links front in Sluis mislukt: GroenLinks raakt fractie-assistent Jaap Butter kwijt aan PvdA

Het Belfort in Sluis, waar de gemeenteraad vergadert (foto: Marc van Haag)

Sinds juni waren de partijen met elkaar in gesprek over een vergaande samenwerking bij de komende raadsverkiezingen. Een bundeling van de krachten, in plaats van versplintering, leek de oplossing om in de nieuwe gemeenteraad een rol van betekenis te spelen op links. Bestuurlijk stonden de neuzen tot voor kort dezelfde kant op, maar witte rook boven het Belfort bleef uit.

Eind september kreeg SP geen toestemming van het landelijk bestuur om dit traject in te gaan en daarmee viel een belangrijke partner weg. Toen ook de PvdA-leden een streep zetten door de samenwerking met GroenLinks, en eerder al met D66, bleef er van de beoogde krachtenbundeling niets over.

Vrees om juist kiezers te verliezen

Een 'overtuigende meerderheid' van de 54 PvdA-leden ziet geen meerwaarde in samenwerking. De sociaaldemocraten vrezen juist kiezers te verliezen in plaats van dat deze stemmen zou opleveren, vertelt PvdA-voorzitter Peter Quataert.

We waren bereid om behoorlijke concessies te doen, maar betalen nu de hoogste prijs." Leo Pusch, GroenLinks

Leo Pusch noemt het besluit 'bitter'. "Wij hebben in de onderhandelingen steeds een positieve rol gespeeld, waren bereid om behoorlijke concessies te doen, maar betalen nu de hoogste prijs." Ook Quataert is teleurgesteld, vanwege de maandenlange voorbereidingen en de vele gesprekken die zijn gevoerd. Hij begrijpt de frustraties van Pusch dan ook goed. "Maar als neutrale voorzitter moet ik me bij dit besluit van de leden neerleggen."

Absoluut niet weggekaapt

Dat fractielid Jaap Butter van GroenLinks vervolgens bij de PvdA aan de deur klopte, was ook voor Quataert een verrassing. "We hebben hem absoluut niet weggekaapt bij GroenLinks", verzekert hij. Dat laat onverlet dat hij blij is met de komst van Butter.

Voor de GroenLinks-voorzitter Pusch voelt het vertrek van zijn partijgenoot als een dolk in de rug. Hij beticht ook Butter van opportunisme. De partij wil daarom niet verder met Butter in de periode tot aan de verkiezingen op 16 maart.

Jaap Butter (foto: GroenLinks)

Butter zelf wil niet reageren en houdt het bij een schriftelijke verklaring aan het college en de collega's in de gemeenteraad. Volgens hem is de 'ruimte op links' te klein voor meerdere partijen en daarom was hij dan ook steeds voorstander van een hechte samenwerking. "Zo'n versplintering staat daadkracht in de weg."

Nauwelijks verschillen tussen beide partijen

Een gemeenschappelijke kandidatenlijst bleek volgens Butter niet haalbaar en dat betreurt hij: "Naar mijn mening is er inhoudelijk nauwelijks een verschil tussen de twee partijen." Daarom zocht hij aansluiting bij de PvdA. "Zij lijkt mij de meest aangewezen partij om de linkse agenda in de gemeente te behartigen."

De partijen komen dit jaar nog elk met een eigen kandidatenlijst en programma. Quataert hoopt dat zolang hij voorzitter is, er alsnog een mogelijkheid komt om gezamenlijk op te trekken. "Al ligt dit nu verder weg dan hiervoor."

