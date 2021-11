Kees Slager voert strijd tegen te fel verlicht gebouw: 'Er staat een kerstboom op de dijk te stralen''

De lampen bij Residentie De Zeester, zoals het nieuwe complex heet, staan vierentwintig uur per dag aan. Naast de deur van ieder appartement hangt een grote ronde lamp: "Er staat nu ineens een enorme kerstboom bovenop de zeedijk op een brutale manier te stralen."

Vuurtoren

Het gebouw biedt ruimte aan een restaurant en verschillende appartementen. Opvallend detail is dat een deel van het gebouw de vorm heeft van een vuurtoren: "Het gebouw is op zichzelf wel redelijk hoor, het is best aardig gedaan", vindt Slager.

Kees Slager bij een lamp die volgens hem gedimd moet worden (foto: Omroep Zeeland)

Maar het blijft gewoon een appartementencomplex. "De echte vuurtoren van Gorishoek staat een eind verderop. Dit is een namaakvuurtoren. Dit is fake!" En daarom vindt hij dit geen excuus om dag en nacht vanaf het gebouw lichten te laten schijnen.

Ellende van de randstad

Als het aan Slager ligt, worden de lampen gedimd en gaan ze om elf uur 's avonds uit. Een bewegingsmelder op de lampen biedt dan uitkomst in de uren dat de lampen uit zijn: "Dit is de oudste polder van Tholen. Ik kom van dit eiland, ik ben hier geboren, dit is mijn polder. Dit moet een polder blijven en niet bij die ellende van de Randstad getrokken worden. Je moet de sterren en de maan kunnen blijven zien."

De verlichting op het appartementencomplex bij Gorishoek (foto: Omroep Zeeland)

Slager heeft afgelopen vrijdag raadsvragen gesteld over de felle verlichting. Hij is nog in afwachting van antwoorden daarop. Ook het bedrijf dat de bouw van het appartementencomplex uitvoert, heeft nog geen reactie gegeven.