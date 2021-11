Goedemorgen! Rechtszaak over misbruik, Wereld Prematurendag en Zeeuwse onderwijsprijs

Een man en een vrouw uit Goes moeten vandaag voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. (foto: ANP)

Een 72-jarige man en een 65-jarige vrouw uit Goes moeten vandaag voor de rechter in Middelburg verschijnen omdat ze worden verdacht van het jarenlang seksueel misbruiken van hun buurvrouw. Het slachtoffer heeft een lichamelijke beperking en had een afhankelijkheidsrelatie met haar buren die huishoudelijke klusjes voor haar deden.

Campagne tegen vrouwenmishandeling

Volgende week start de wereldwijde campagne Orange the World, een campagne tegen vrouwenmishandeling. In filmtheater Zierikzee (fiZi) is er daarom vanavond op initiatief van de Vereniging Soroptimisten Schouwen-Duiveland een speciale filmvoorstelling georganiseerd. De vereniging doet ieder jaar mee aan de campagne.

Amber en haar moeder Mariël bladeren oude fotoalbums door (foto: Omroep Zeeland)

Naast dat het vandaag Nationale Ontvriendendag is, is het ook Wereld Prematurendag. Vandaag wordt extra aandacht gevraagd voor de problemen rond een vroeggeboorte. Wij spraken met Amber Bontekoe, die zelf met amper 25 weken ter wereld kwam. Amber is dankbaar dat ze leeft, maar ondervindt nog elke dag problemen van haar vroeggeboorte.

Zes genomineerden voor Zeeuwse onderwijsprijs

Vandaag wordt de Zeeuwse onderwijsprijs uitgereikt. Zes Zeeuwse scholen komen voor de prijs in aanmerking. De winnaar maakt kans op de Nationale Onderwijsprijs die in maart 2022 wordt uitgereikt. Met de Nationale Onderwijsprijs vraagt Stichting Nationale Onderwijsweek aandacht voor het onderwijs.

Basisschool Nobelhorst in Hulst, De Wingerd in Goes en De Twijn in Terneuzen zijn in de race voor de prijs in de categorie 'primair onderwijs'. In de categorie 'voortgezet onderwijs' zijn het Goese Lyceum in samenwerking met de Mytylschool De Sprienke in de race. Daarnaast strijdt het Zwin College ook voor de prijs en hebben Mondia Scholengroep en CSG Walcheren de handen ineengeslagen om de eerste plek in te nemen.

Zonsopkomst bij het Grote Gat in Oostburg (foto: Nienke Malipaard)

Het weer

Het is vandaag licht wisselvallig met vrij veel bewolking en plaatselijk wat regen, maar van zee komen er ook enkele opklaringen. De wind draait naar het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Het is zachter dan de laatste dagen met een maximumtemperatuur rond 11 graden.