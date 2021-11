SP: groot PFAS-bevolkingsonderzoek noodzakelijk

SP-voorvrouw Ger van Unen is blij dat het RIVM nu begonnen is met het onderzoek naar PFAS in de Westerschelde. "Maar achter de dijk wonen ook mensen. En wat de SP betreft, gaan we daar ook gelijk aan de gang", verzucht Van Unen. Ze is dan ook blij dat het provinciebestuur aan de slag gaat met haar motie om al bestaande bloedmonsters van Zeeuwen rondom de Westerschelde te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS.

Hoge PFAS-waardes bij omwonenden 3M

Uit onderzoek bleek vorige maand dat in het bloed van omwonenden van de 3M-fabriek bij Antwerpen, de fabriek waarvan dit voorjaar bekend werd dat die jarenlang illegaal PFAS loosde, hoge concentraties PFAS zitten. Bijna twee derde van de omwonenden heeft zoveel PFAS in het bloed, dat zij er op lange termijn ziek van kunnen worden.

Van Unen vreest hetzelfde te horen over omwonenden van de Westerschelde. "Dat kan niet anders als het al zo lang bezig is", zegt de fractievoorzitter. "Mensen leven hier met de natuur. Dat kan niet anders!"

De motie voor dit kleinschalige bloedonderzoek is wat Van Unen betreft dan ook een eerste stap. "Ik heb deze tussenstap voorgesteld om in ieder geval aan te tonen dat een groot bevolkingsonderzoek nodig is", legt ze uit. "Als er in de bloedmonsters verhoogde PFAS zitten, dan zullen ze moeten."

Ik ben de afgelopen maanden van verbazing in verbazing gevallen." Ger van Unen, fractievoorzitter SP

Van Unen is geschrokken van de onverschilligheid bij rijksdiensten als het gaat om de Zeeuwse volksgezondheid in het PFAS-dossier. "Ik ben de afgelopen maanden van verbazing in verbazing gevallen", zegt ze.

Volgens haar heeft het Rijk, sinds dit voorjaar bekend is dat de concentratie PFAS in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen een stuk hoger is dan in de rest van Nederland, te lang op haar handen gezeten. "Het komt niet in hen op om eens te kijken hoe het hier zit", verklaart Van Unen het lange wachten op het begin van onderzoek naar PFAS in de Westerschelde.