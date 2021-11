GGD Zeeland: opvallend hoog aantal besmettingen bij tien- en elfjarigen

Veel kinderen positief getest. (foto: ANP)

Ook in vrijwel alle andere leeftijdsgroepen was er een flinke toename te zien. Uitzondering vormt de categorie 70-80 jarigen. Het aantal besmettingen in Zeeland afgelopen week is een record. Ook landelijk waren er afgelopen week meer positieve tests dan ooit.

Half miljoen vaccinaties

Tot en met 14 november zijn er 505.125 vaccinaties gezet, waarvan 264.600 een eerste, 238.180 een tweede prik en 2.345 de derde prik. Er staan nog 3.788 afspraken ingepland. Dit is niet het complete vaccinatiecijfer; naast de GGD hebben ook instellingen en huisartsen gevaccineerd. Deze gegevens zijn niet meegenomen.

Oorzaak

Susan van den Hof van het RIVM reageerde gisteren bij de presentatie van de weekcijfers op de 'enorme stijging' van het aantal besmettingen bij basisschoolleerlingen. Van den Hof liet de NOS weten dat die deels een gevolg is van het feit dat kinderen onder de twaalf niet worden gevaccineerd. "Dan zie je met deze veel besmettelijkere deltavariant dat toch het aantal besmette kinderen oploopt en ook hoger is in verhouding met de oudere leeftijdsgroepen dan het eerder was."

Weekcijfers per gemeente

De meeste besmettingen, in de week van 8 tot en met 14 november, werden geregistreerd in Middelburg. De GGD Zeeland meldt 340 positieve testen (voorgaande week 232). Ook Terneuzen 319 (203) en Goes 314 (244) scoren hoog. Opvallend is dat het aantal positieve tests overal toenam, behalve in Reimerswaal. Daar werden vorige week 261 besmettingen geregistreerd, tegen 307 een week eerder.