Haardhout is niet aan te slepen: 'De verkoop is met driehonderd procent gestegen'

Arko den Boer vult de houtschuur aan van een klant (foto: Omroep Zeeland)

Hoe druk heb je het momenteel?

In oktober was het ontzettend druk. Ik heb toen in een maand net zoveel verkocht als vorig jaar in drie maanden dus de verkoop is met driehonderd procent gestegen. Ik maak lange dagen, mijn werkdag begint rond 7.00 uur en ik eindigt ongeveer om 11.00 uur. Ik ben blij dat de ergste drukte nu een beetje voorbij is want je moet oppassen dat je geen fouten gaat maken vanwege slaaptekort.

Hoeveel hout heb je nog op voorraad?

Er staat nu nog een krappe honderd tot honderdvijftig kuub in de opslag en dat begint wel heel dun te worden want ik heb ruimte voor vijfhonderd kuub. De voorraad is eigenlijk te klein omdat het leveren te duur wordt. Een vrachtwagen laten komen vanuit Estland, Letland of Litouwen kost me gemiddeld 10.000 euro per vracht. De transportkosten naar Nederland zijn flink toegenomen met zo'n negenhonderd euro per vrachtje. Gelukkig heb ik vorig jaar nog veel hout ingeslagen voor een scherpe prijs.

Hoe komt het dat de transportkosten zo hoog zijn?

Dat komt mede door corona. Veel houtzagerijen zijn een poos dicht geweest en kampen met personeelstekorten waardoor ze de vraag naar haardhout nauwelijks aankunnen. Daarnaast is er weinig retourvracht naar Oost-Europa. De chauffeurs willen best rijden, maar aangezien ze niets mee terug kunnen nemen kost dit extra geld.

Haardhout is niet aan te slepen (foto: Omroep Zeeland)

Waarom haal je haardhout uit het buitenland?

De reden dat ik het hout uit het buitenland haal is omdat het in Nederland te duur is. Het hout in Nederland is namelijk niet gedroogd dus je hebt een droogtijd van minstens een jaar en moet dit ook in de opslag kwijt kunnen. Het hout uit het buitenland wordt kant en klaar geleverd.

Er zijn mensen die haardhout zelf zagen en verkopen op Zeelandnet, wat vind je daarvan?

Ik vind dat wel leuk, zo ben ik zelf ook begonnen dertien jaar geleden. Ik zie het niet als concurrentie want ik kan in mijn eentje niet alle houtkachels in Zeeland voorzien van hout. Het is daarnaast niet mijn ambitie om heel groot te worden, maar vooral om plezier in mijn werk te hebben. Het is van een hobby uitgegroeid en mijn bedrijf blijft groeien, maar het moet niet boven mijn hoofd uitgroeien. Daarom ben ik blij dat er naast mij ook nog andere aanbieders zijn en zo kunnen we iedereen met een houtkachel van een gezellige winter voorzien.