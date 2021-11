Zeeuws coronacijfer blijft boven de 500

Drie personen moesten deze week opgenomen worden in het ziekenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldde vandaag geen overlijdens als gevolg van Covid-19. Het is moeilijk uit te maken of het hoge cijfer van vandaag een record is of niet. Het hoge cijfer van afgelopen maandag, 610, is waarschijnlijk veroorzaakt door het inhalen van een forse achterstand gedurende het weekend.

Recordcijfer Terneuzen: 79

De gemeente Terneuzen heeft vandaag opnieuw het dagrecord van Zeeland verbroken: 79 besmettingen in één etmaal in één gemeente. De 75 besmettingen van gisteren in Terneuzen waren ook al een Zeeuws record. Buurgemeente Hulst heeft met 69 nieuwe besmettingen vandaag de tweede plaats in Zeeland.

Per gemeente, absoluut

za 13 nov zo 14 nov ma 15 nov di 16 nov wo 17 nov Borsele 39 8 44 46 15 Goes 60 17 73 53 49 Hulst 48 25 47 39 69 Kapelle 22 5 26 16 11 Middelburg 53 17 64 50 65 Noord-Beveland 4 2 9 8 14 Reimerswaal 45 10 58 42 28 Schouwen-Duiveland 26 15 33 28 45 Sluis 18 5 24 34 27 Terneuzen 42 6 72 75 79 Tholen 30 9 57 45 47 Veere 21 7 42 28 46 Vlissingen 44 16 61 49 56 totaal Zeeland 452 142 610 513 551

In verhouding tot het inwonertal is de situatie in Hulst vandaag het slechtst van de hele provincie: 25 nieuwe gevallen op iedere 10.000 inwoners (zie onderstaande tabel). Veere heeft de tweede plaats op deze ranglijst: 21 besmettingen op iedere 10.000 inwoners.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

za 13 nov zo 14 nov ma 15 nov di 16 nov wo 17 nov Borsele 17,1 3,5 19,3 20,1 6,6 Goes 15,4 4,4 18,7 13,6 12,6 Hulst 17,4 9,1 17,1 14,2 25,0 Kapelle 16,9 3,8 20,0 12,3 8,5 Middelburg 10,8 3,5 13,0 10,2 13,2 Noord-Beveland 5,2 2,6 11,8 10,5 18,3 Reimerswaal 19,6 4,4 25,3 18,3 12,2 Schouwen-Duiveland 7,6 4,4 9,7 8,2 13,2 Sluis 7,7 2,2 10,3 14,6 11,6 Terneuzen 7,7 1,1 13,2 13,8 14,5 Tholen 11,4 3,4 21,6 17,1 17,8 Veere 9,6 3,2 19,2 12,8 21,0 Vlissingen 9,9 3,6 13,7 11,0 12,6 totaal Zeeland 11,7 3,7 15,8 13,3 14,2

In verhouding tot de rest van Zeeland is het cijfer van de Bevelanden, met Goes en Reimerswaal als belangrijkste brandhaarden, aan het afvlakken. Dat blijkt uit onderstaande zevendagentrendlijn per regio.

Totale trend nog steeds slecht

Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen zijn samen volop bezig om hun achterstand op de Bevelanden in te halen. De forse cijfers van de drie grootste gemeenten van Zeeland maken dat de totale trend in Zeeland nog steeds slecht is.

De zevendagentrend ('voortschrijdende week') wordt berekend door iedere dag per regio de besmettingen van de afgelopen zeven dagen bij elkaar op te tellen.