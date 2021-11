Boeren Zeeuws-Vlaanderen vrezen: 'Is 3M maar het topje van de ijsberg?'

"Wij maken ons zorgen over de vraag of dit alleen bij 3M is, of is dit maar het topje van de ijsberg?", zegt Joris Baecke, voorzitter van ZLTO Zeeland. "Hoe zit dat bij al die andere chemische bedrijven?"

De problemen met PFAS geven volgens Baecke nog maar eens aan hoe moeilijk het is om goed beleid te maken voor de Westerschelde. De rivier is zowel een natuurgebied als een druk bevaren vaargeul voor de haven van Antwerpen. "Dat wringt al", legt de boerenvoorman uit. "En dan blijkt daar bovenop dat er jarenlang chemisch afvalwater is geloosd door de Antwerpse industrie."

Het is dan ook wel een signaal dat er eerst heel goed uitgezocht moet worden hoe het allemaal zit met de vergunning van die chemische bedrijven in de Antwerpse haven voordat er überhaupt nog gesproken kan worden over ingrepen in de Westerschelde." Joris Baecke, ZLTO

Onder de boeren heerst dan ook onbegrip, helemaal als het gaat om ontpolderen. "Het is natuurlijk bijzonder wrang dat er, in het kader van het verbeteren van natuurwaardes, goede polders ontpolderd moeten worden en dat daar dan vervolgens water in stroomt dat vervuild is door chemisch afvalwater", gaat Baecke verder.

Voedselveiligheid niet in het gedrang

Bang voor zijn eigen boterham is Baecke, die zelf ook een boerderij heeft in de polders bij Hulst, niet. Hij benadrukt dat het water van de Westerschelde niet wordt gebruikt om de gewassen te besproeien. "De producten die wij afleveren, worden continu bemonsterd op allerlei inhoudsstoffen. Dus dat er met de voedselveiligheid geen reden tot zorg is, staat buiten kijf", aldus Baecke.

Hij is banger voor de gevolgen van PFAS op de natuur. "Totdat dat duidelijk is, moet de Westerschelde buitendijks worden gehouden", sluit Baecke af.

