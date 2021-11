Ziekenhuizen op omvallen en maximum testcapaciteit bereikt, maar GGD ziet toch ook lichtpuntjes

Epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Zo doen de vaccins overduidelijk hun werk, want het aantal besmettingen is weliswaar hoger dan ooit, maar het aantal ziekenhuisopnames is desondanks lager dan bij eerdere golven. "Daar zie je echt de vaccins aan het werk", aldus Koop. "Want gevaccineerden kunnen weliswaar ook ziek worden en het virus doorgeven, maar een veel kleiner percentage gevaccineerden wordt er zó ziek van dat ze in het ziekenhuis worden opgenomen."

Ziekenhuizen op omvallen

Wanneer we ditzelfde aantal besmettingen in een ongevaccineerde samenleving hadden gehad, zouden er dus veel meer mensen in de ziekenhuizen liggen. Toch is het aantal besmettingen nu zó hoog dat de ziekenhuizen inmiddels op omvallen staan. "Je ziet dat we weer de planbare zorg moeten afschalen. Dat wil je niet."

Bovendien zit de grote stijging in de ziekenhuizen er nog aan te komen, aangezien een stijging in besmettingen pas over twee weken te zien is het aantal ziekenhuisopnamen. "We zien op dit moment nog geen daling in de besmettingen. En na die daling duurt het twee weken voor je dat merkt in de ziekenhuizen. Dus dit is op zijn zachtst gezegd geen goede situatie."

Basisschoolleerlingen het meest besmet

Wanneer gekeken wordt naar het aantal besmettingen per leeftijdscategorie, zijn het op dit moment vooral de basisschoolleerlingen die het meest besmet worden. En dat is volgens Koop ook eigenlijk heel logisch. "In die leeftijdscategorie is er nog niemand gevaccineerd. En als je dan ziet dat het virus zelfs onder gevaccineerde populaties hard rondgaat dan is het niet gek dat zoveel basisschoolkinderen besmet raken."

Het aantal besmettingen loopt zelfs zo ver op dat ook in Zeeland de maximum testcapaciteit is bereikt. "We zitten nu aan ons maximum. We nemen nu 3.000 testen per dag af en analyseren die en meer dan dat kan niet."

Boosterprik

Koop hoopt dat door de vrijdag aangekondigde maatregelen en de komst van de boosterprik voor ouderen het tij gekeerd wordt. "Dat zorgt hopelijk voor een afname."

Vanaf vrijdag kunnen kwetsbare 80-plussers een derde vaccinatie krijgen op de bestaande locaties en vanaf komende dinsdag komen daar extra locaties bij, om de boostercampagne te versnellen. "We zien dat vooral onder ouderen de bescherming na vaccinatie afneemt over tijd. Daarom bieden we die booster aan om op een veilige wijze de immuniteit op te krikken.

