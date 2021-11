Gedetineerden Torentijd drie dagen opgesloten in hun cel voor grote controle

Er worden regelmatig minitelefoontjes de gevangenis binnengesmokkeld (foto: Omroep Zeeland)

Een woordvoerder van de Penitentiaire Inrichting laat weten dat er signalen waren dat er verboden spullen binnen de muren van de gevangenis zouden zijn. De gevangenisdirecteur, Madelon van den Berg, besloot daarop tot een zogenoemde spitactie.

Drie telefoons

Afgelopen drie dagen heeft het personeel alle 177 cellen en de gemeenschappelijke ruimtes volledig uitgekamd. Dit heeft dus geleid tot de vondst van drie mobiele telefoons. Eén telefoon werd gevonden in iemands cel, de andere twee in een gemeenschappelijke ruimte.

Twee weken in de isoleercel

De gedetineerde bij wie de telefoon in zijn cel werd gevonden, moet twee weken in een isoleercel doorbrengen. De andere twee telefoons zijn niet direct te linken aan een persoon.

De gedetineerden mochten hun cel niet uit (foto: Omroep Zeeland)

De grootscheepse controle had grote gevolgen voor de gedetineerden. Zij moesten van maandagochtend tot vanmiddag in hun cel blijven. Ze konden daardoor geen bezoek ontvangen, niet bellen, luchten, sporten of werken.

Tip van vrouw

Een vrouw van wie de partner in Torentijd zit, vertelt dat ze al dagen haar partner niet meer kon bereiken. "Ik weet niet eens of hij veilig is. Het is in strijd met de rechten die je hebt als gedetineerde en een belachelijke situatie." Volgens de woordvoerder van Torentijd komt een dergelijke grootscheepse spitactie niet vaak voor, maar kan een gevangenisdirecteur hiertoe besluiten. Gedetineerden kunnen overigens in beroep gaan tegen besluiten van de directie bij de commissie van toezicht die elke gevangenis heeft.

Criminele activiteiten voortzetten

De reden dat de gevangenis alert is op het bezit van mobiele telefoons onder gedetineerden, is dat zij hiermee hun criminele activiteiten kunnen voortzetten. Overigens werd er ook nog wat zelfgestookte alcohol gevonden tijdens de zoekactie.

