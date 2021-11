Geen leveringsproblemen, gewoon haardhout hakken in het bos

Op een vrije zonnige middag in het najaar kun je de vrienden regelmatig in het bos vlakbij Wolphaartsdijk vinden. "We gaan dan op zoek naar omgevallen bomen", vertelt Feijtel, "want levende bomen laten we netjes staan. Op die manier worden de wandelpaden vrijgemaakt en kan de natuur verder haar ding doen."

Hobby

De jongens studeren akkerbouw op het mbo en zien deze bezigheid als een hobby. "We zijn er niet dagelijks mee bezig. Op jaarbasis zagen we ongeveer drie weken en als we iets verkopen is het leuk, anders maakt het ons ook niet zoveel uit en zijn we lekker bezig geweest", zegt Feijtel. Het komt overigens niet altijd voor dat ze een omgevallen boom vinden. "Als de boom te ver in het bos ligt waardoor die moeilijk bereikbaar is, dan laten we hem liggen", voegt Rentmeester eraan toe.

Daan Rentmeester zaagt de boomstronk met zijn motorzaag en Adriaan Feijtel tilt de schijf naar de aanhangwagen (foto: Omroep Zeeland)

Het lijkt alsof de jongens iets doen wat niet mag, maar dat is niet zo. "Dit bos is eigendom van mijn ouders, dus zodoende mogen we hier zagen", vertelt Rentmeester. Met de trekker en volle aanhangwagen rijden ze aan het einde van de dag terug naar de boerderij van Rentmeester, waar de boomschijven in stukken worden gehakt.

De mannen pakken allebei een bijl en beginnen er flink op los te hakken. Rentmeester heeft hiervoor wel een tip: "Als het hout nat is dan klieft het redelijk gemakkelijk. Je moet de boomstam niet laten drogen voordat je gaat klieven want dan gaat het knetteren in de open haard en gaat het klieven zwaarder." De stukken hout worden in een fruitkist gegooid en moeten een jaar drogen.

Lege voorraad

Het haardhout is dit jaar de deur uitgevlogen. "Als mensen nu bellen om haardhout te bestellen, dan moeten we ze helaas teleurstellen", vertelt Feijtel. Toch hebben ze de voorraad voor het komend seizoen al flink aangevuld. "Mogen de gasprijzen volgend jaar dalen en we minder verkopen, dan kunnen we het haardhout zelf gebruiken om een vuurtje te stoken. Zo komen wij de donkere dagen dan wel door", aldus Rentmeester.