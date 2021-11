Axelse Marie-Paule terug uit Hongkong: 'De ontvangst op het vliegveld was heel emotioneel'

Marie-Paule Herman geniet van haar tijd met haar moeder. (foto: Marie-Paule Herman)

"Volgende week trouwt mijn broer, dus we moeten hier een nieuwe outfit scoren", vertelt Marie-Paule vanaf een terrasje in Antwerpen. "Het is zo lang geleden, het is weer even wennen." Toen Marie-Paule op het vliegveld landde werd ze opgevangen door haar beide ouders. "Ik kan er nog steeds om huilen, dat was heel speciaal en emotioneel. Ik had trillende beentjes. Wat fijn is dat ook het zien van mijn vriendinnen erg vertrouwd voelt, alsof ik nooit weg ben geweest."

Langer dan gepland

Marie-Paule is langer dan was voorzien weggebleven. Corona gooide vorig jaar ook voor haar roet in het eten waardoor ze niet mocht reizen. Eigenlijk had ze al in augustus of september willen terugkeren, maar dat is niet gelukt. "Het overkwam me. Ik heb geluk dat ik hier nu ben."

Nu ze weer op het thuisfront is wil Marie-Paule even écht genieten. Zij het kortstondig, volgende week vertrekt ze weer voor werk naar Londen. En daarna weer terug naar Hongkong."Als ik weer terug ben moet ik 21 dagen in quarantaine. Daar komt veel papierwerk en stress bij kijken. Maar nu ben ik volop aan het genieten."

Luister hier naar het gesprek met Marie-Paule Herman:

Marie-Paule Herman is weer even terug