Live voetbal op tv: toch een beetje van de partij als je favoriete cluppie speelt

Het eerste van HVV'24 speelt zondag tegen het team van VV Terneuzen. (foto: Omroep Hulst)

Vanwege de coronamaatregelen mogen er de komende weken geen toeschouwers bij sportwedstrijden aanwezig zijn. Los van het feit dat verenigingen daardoor de nodige inkomsten van de bar mislopen, vinden de meeste sporters het niet leuk wanneer ze niet aangemoedigd of toegejuicht worden. En de trouwe supporters moeten hun zondagse uitje missen.

Alles uit de kast

HVV'24 reageerde dan ook direct enthousiast op de vraag van Omroep Hulst en Icon Broadcast Group om het duel van komende zondag te mogen uitzenden. Zo kan het publiek er toch nog een beetje bij zijn. Live nog wel, en dat is voor de lokale omroep Omroep Hulst een unicum.

Eindredacteur Saskia de Kind: "Maandag werd het idee geopperd in ons redactieoverleg en we zijn direct in actie geschoten. De vergunning was vrij snel geregeld bij de gemeente en Icon trekt alles uit de kast om er een succes van te maken."

HVV'24 heeft reporter Paul Strooband bereid gevonden om ook live verslag te doen van het treffen. Icon zal de wedstrijd met meerdere camera's vastleggen en zal live schakelen vanuit een regiewagen bij het veld naar de studio van Omroep Hulst. De wedstijd begint om 14.30 uur en is te bekijken via kanaal 112.

Enthousiasme smaakt naar meer

Jan Warnier van Icon Broadcast Group die normaal voor Omroep Hulst de tafelgesprekken opneemt, is volop met de voorbereidingen bezig: "Een multicam voetbalwedstrijd is toch even anders dan een talkshow in de studio, maar dat is het leuke van ons vak!"

Hoewel het nog spannend wordt of het technisch allemaal gaat lukken - en er geen covid onder de spelers uitbreekt - smaakt de proef door het enthousiasme van alle betrokkenen, nu al naar meer. Saskia de Kind: "Misschien kunnen we dit nog wel vaker doen."

De lokale omroep bracht in de coronatijd eerder al Buut op de bank uit, het optreden van the Young Ones, de musicals van de basisscholen in de gemeente Hulst en bereidt zich nu voor op een lijsttrekkersdebat.