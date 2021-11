Wie is Steven de Groot? Vijf vragen aan de nieuwe trainer van Hoek

Steven de Groot langs de lijn bij zijn laatste club: FC Lebbeke (foto: Dany van Belle)

Wat voor trainer heeft Hoek met Steven de Groot binnengehaald?

"Ik sta voor organisatie en discipline en van daaruit probeer ik met de spelersgroep die tot mijn beschikking is, mooi en verzorgd voetbal te spelen. Ik denk dat Hoek dat ook wel kan appreciëren en nastreeft."

Wat verwacht jij aan te treffen bij Hoek?

"Ik heb begrepen dat Hoek een ervaren kern van spelers heeft, die op dit moment op een te lage positie op de ranglijst staat. Dat komt ook omdat we twee duels minder hebben gespeeld. Het is een ambitieuze ploeg en dat is mooi, want ik ben ook altijd ambitieus. Ik heb ze in het verleden ook zien spelen en ik weet dat de ploeg staat voor verzorgd voetbal."

Jij stapt nu middenin het seizoen in bij een nieuwe ploeg. Is dat lastig?

"Het is niet ideaal. Normaal gezien heb je een voorbereiding van zes of zeven weken om je ploeg te finetunen in een systeem dat je wil spelen. Nu is dat uiteraard anders. Ik ga me laten informeren door de mensen bij de club. Ik verwacht vrij snel op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen het team."

Steven de Groot (53) begon zijn trainerscarrière in 2009, net nadat hij gestopt was met voetballen. Twee jaar trainde hij in de jeugd van AA Gent waarna hij de overstap maakte naar Cercle Brugge waar hij drie jaar de Onder-19 en de beloften trainde. Daarna maakte De Groot de stap naar het seniorenvoetbal. Hij trainde Zele, Lede, De Pinte en Kalke. Zijn laatste club was FC Lebekke, waar hij begin januari werd weggestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Sindsdien zat hij, mede door de coronapandemie, zonder club. Donderdag leidt De Groot zijn eerste training bij Hoek, zaterdag zit hij op de bank in het thuisduel met Ter Leede.

Hoe goed ken jij de Derde Divisie en de tegenstanders waar Hoek tegen speelt?

"Tegenstanders van Hoek ken ik niet. Ik reken volledig op het scoutingsapparaat van Hoek, zij gaan mij op de hoogte brengen. Dat is iets dat geleidelijk aan moet groeien en we wedstrijd voor wedstrijd moeten gaan bekijken. Maar ik heb daar veel vertrouwen in."

Wat kunnen we dit seizoen nog van Hoek verwachten met jou als trainer?

"Ik heb me laten vertellen dat ze meer verwachten van Hoek. Ik vind ze vrij ambitieus en dat is mooi. Om uitspraken te doen over een doelstelling vind ik te vroeg. Ik stel voor dat ik in de winterstop een eerste evaluatie maak en dan kan ik beter inschatten hoe het seizoen verder kan verlopen. Maar ik denk dat het duidelijk is dat de plaats waar Hoek nu staat niet strookt met de uiteindelijke ambitie van het bestuur."





