Goedemorgen! Kindermishandeling, tandartsopleiding en lichtpuntjes

De SGP wil dat er in Zeeland een tandartsopleiding komt. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft dit gisteravond betoogd in het debat over de begroting van Onderwijs in de Tweede Kamer. De SGP maakte dit punt omdat er in Zeeland een groot tekort is aan tandartsen. Op dit moment bevinden zich nog alle Nederlandse tandartsenopleidingen in het midden en noorden van het land. Dat is een probleem omdat uit onderzoek blijkt dat veel afgestudeerden zich vestigen in de regio waar ze zijn opgeleid.

Krabbendijkse versie van Monopoly

Krabbendijke krijgt een eigen versie van Monopoly. Het bordspel is bedacht door studenten van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Het idee is ontstaan uit een samenwerking met zorggroep Ter Weel. De Krabbendijkse editie zal in een kleine oplage beschikbaar komen en wordt volgende week dinsdag 25 november gepresenteerd.

Is het mogelijk om een boot zonder stuurman te laten varen? Om een antwoord op die vraag te krijgen is een proef van Damen Naval gestart. Een oude, omgebouwde patrouilleboot van negen meter vaart vanaf vandaag door de wateren van Vlissingen. Het bootje wordt de komende jaren voorzien van allerlei technische snufjes zodat het uiteindelijk, zonder schipper, kan varen tussen het station van Vlissingen en de binnenstad.

Lichtpuntjes in coronatijd

Het aantal geregistreerde besmettingen neemt al een tijd toe: het ene na het andere besmettingsrecord wordt verbroken. Toch zijn er ook lichtpuntjes, zegt epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland. Zo doen de vaccins overduidelijk hun werk, want het aantal besmettingen is weliswaar hoger dan ooit, maar het aantal ziekenhuisopnames is desondanks lager dan bij eerdere golven. "Daar zie je echt de vaccins aan het werk", aldus Koop.

Het weer

Het wordt een bewolkte dag vandaag, maar hier en daar zal het zonnetje zich wellicht even laten zien. Het blijft droog en net als gisteren vrij zacht. Het wordt 11 à 12 graden. Er waait een matig windje vanuit het westen.