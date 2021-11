Zeeuwse schrijver haalt eerdere Slag om de Schelde van onder het stof

Schrijver Hans Boon haalt een eerdere Slag om de Schelde uit de vergetelheid met zijn boek (foto: Hans Boon)

Het is dus een verzonnen verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen. "Dat vind ik interessanter", zegt Boon. "Veel mensen zullen het verhaal uit een geschiedenisboek niet oppikken, maar wel als je kunt meeleven met een persoon in een roman. Dat geeft wat meer beleving".

De situatie in 1809. Het Frankrijk onder leiding van Napoleon is een belangrijke speler in de wereld. Nederland is onafhankelijk, maar staat wel onder 'toezicht' van Napoleons broer Koning Lodewijk Napoleon. Echter: Vlissingen, de stad aan de monding van wat nu de Westerschelde is, valt onder de Fransen. Oostenrijk wil de Fransen verslaan en zoekt samenwerking met de Engelsen, de oervijand van Frankrijk. Samen sluiten ze de zogenaamde vijfde coalitie. De Engelse marine wil Antwerpen inpikken, omdat die stad onder Franse leiding steeds belangrijker wordt. Om Antwerpen te bereiken moeten ze wel langs Vlissingen, Walcheren en Zuid-Beveland. Langs het Franse leger dus. Ziedaar de vergelijking met de Slag om de Schelde uit de Tweede Wereldoorlog; ook in 1944 moesten geallieerde troepen eerst Vlissingen ontdoen van een bezetter om Antwerpen te bereiken.

Hoofdpersoon in Boons boek dat speelt in 1809 is kapitein Alexander Piper. "Dat deel is verzonnen", vertelt Boon. Piper heeft een Zeeuwse vader en Engelse moeder en werkt voor de Engelse marine. Met zijn oorlogsschip Prudent voegt hij zich bij het eskader dat Zeeland en Antwerpen onder controle moet krijgen en de Franse overheersing dus moet breken.

De verovering mislukt. Door Pipers verhaal neemt schrijver Boon je mee bij de verkenningen in Veere en Middelburg, bij de beschietingen van Vlissingen die de stad in puin legt, het aanvankelijke succes van de Engelsen, maar ook de vele zieken door de Zeeuwse Koorts die soldaten velt. De Grote Kerk in Veere dient in die tijd als hospitaal.

Op de plank laten liggen

Toen ik geschiedenis studeerde kreeg ik via mijn schoonvader een boekje in handen over Walcheren 1944, maar het eerste hoofdstuk ging dus over 1809. Toen dacht ik: zou het niet leuk zijn om hier een historische roman over te schrijven." Boon begon aan het boek, maar liet het een lange tijd op de plank liggen. "Tot ik vijf jaar geleden met pensioen ging, toen heb ik het afgemaakt."

Beluister hier het gesprek met schrijver Hans Boon:

Hans Boon over zijn boek over die andere Slag om de Schelde