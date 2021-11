Het is druk bij Veilig Thuis Zeeland en dat is een goed teken, zegt de organisatie zelf

Kinderen kunnen op vele manieren te maken krijgen met mishandeling (foto: Omroep Zeeland)

De toename betekent niet dat het aantal bewezen gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling is toegenomen. "In 2019 is er landelijk een nieuw handelingsprotocol afgesproken en er is een nieuwe meldcode gekomen. Dat heeft geleid tot meer meldingen bij alle Veilig Thuisorganisaties in Nederland", legt Joke Gaemers van Veilig Thuis Zeeland uit. "Je weet dan eigenlijk niet of dan ook de problemen zijn toegenomen, maar in ieder geval zijn de meldingen toegenomen. De jaren erna is het weer wat gestabiliseerd."

Zeeuwse cijfers

Veilig Thuis ontvangt meldingen, geeft adviezen en doet onderzoek naar situaties waar een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldingen kunnen volgens Gaemers van volwassenen en van kinderen komen. "Afgelopen jaar hebben we zo'n 2.500 adviezen gegeven. We hebben ongeveer 1.700 meldingen binnen gekregen en in 500 situaties is er sprake van diepgaander onderzoek."

Landelijk krijgen zo'n 120.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandling. "Dat is ongeveer één kind per schoolklas. Dat is een groot probleem dus", aldus Gaemers.

In de Week tegen Kindermishandeling, die afgelopen maandag begonnen is en tot en met 21 november duurt, is het thema 'Dichterbij dan je denkt'. Veilig Thuis Zeeland heeft speciaal voor deze week een animatieboekje voor basisschoolkinderen gemaakt van groep 3 tot en met groep 8. Door bij scholen langs te gaan en het boekje aan leerkrachten te sturen, brengt de hulpinstantie kindermishandeling en huiselijk geweld extra onder de aandacht.

Op dit moment is er, ondanks het groot aantal adviesvragen, geen wachtlijst bij Veilig Thuis. Gaemers is daar blij om. "We kunnen het nu goed aan, maar je ziet natuurlijk wel dat de instroom kan fluctueren."

(foto: Veilig Thuis)

Volgens Gaemers heeft de coronacrisis vooralsnog nauwelijks invloed op het aantal meldingen, wel op de aard van de meldingen en adviesvragen. "Doordat iedereen meer thuis was, zien we een toename van adviesvragen juist vanuit mensen in de directe omgeving van kinderen, zoals buurtbewoners. Je ziet niet altijd wat er achter een voordeur gebeurt, maar zij kunnen meer ruzie horen bijvoorbeeld, dus die buurt is voor ons ook heel belangrijk."

Zorgen over nieuwe lockdown

Toch maakt Gaemers zich wel zorgen over een eventuele nieuwe lockdown nu het aantal coronabesmettingen zo hoog blijft. "Zeker. Dat kan weer de situatie geven dat in de huiselijke sfeer dingen wat eerder ontploffen. En dus is het heel belangrijk dat mensen ons om advies blijven vragen, als ze een vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Doe dat vooral", besluit zij.