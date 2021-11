COA blij met noodopvang in marinekazerne: 'Dit is een prachtplek'

De voormalige marinekazerne in Vlissingen (foto: ANP)

De oude marinekazerne zou eigenlijk plaats maken voor de nieuwe marinierskazerne, maar toen die niet meer kwam, kwam de kazerne leeg te staan. De kazerne heeft faciliteiten zoals kamers, kantines en sportvelden. Daarmee is het voor het COA een zeer geschikte locatie om asielzoekers tijdelijk op te vangen.

Ook in de Zeelandhallen in Goes en in Studio A58 in Middelburg worden tijdelijk asielzoekers opgevangen. Met de 350 asielzoekers die vanaf januari in Vlissingen worden opgevangen, zorgt Zeeland in totaal voor zo'n 900 tijdelijke bedden. Maar er zijn er nog veel meer nodig, zegt Waarsenburg. "We zijn sinds augustus bezig om opvangplaatsen te zoeken. We hebben er inmiddels zo'n 6.000 gevonden door het hele land, maar we hebben er zeker nog 4.000 nodig tot het einde van het jaar."

Indeling zo evenwichtig mogelijk

Wat voor mensen er in de opvang komen, ligt aan de instroom van asielzoekers, legt Waarsenburg uit. "Maar we hebben wel met de gemeente afgesproken dat we ons best doen voor een zo evenwichtig mogelijke indeling. Zo proberen we niet alleen alleenstaande mannen op te vangen in Vlissingen, maar ook gezinnen."

De opvang in de marinekazerne in Vlissingen start in januari en duurt tot 1 juli.

