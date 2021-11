En toen was er nog maar één... Zeeland kampt met tekort forensisch artsen

Een van de taken van een forensisch arts is lijkschouwen (archieffoto van buiten de provincie) (foto: ANP)

"Drie is echt wel het minimum", zegt Vrencken. "Je kan het werk niet plannen, je moet continu paraat staan." Dat maakt de uitdaging des te groter, nu twee van Vrencken's collega's vertrekken. Maar nieuwe artsen naar Zeeland trekken blijkt een lastige opgave.

"Zeeland is een mooie provincie om te wonen en werken", zegt Vrencken. "We hebben vaak co-assistenten uit het Rotterdamse die hierheen komen voor stage. Die zijn altijd blij verrast over de rust en ruimte en ik probeer ze dan ook altijd te enthousiasmeren. Maar het tekort is overal een probleem. Het heeft echt te maken met de beroepsgroep die verouderd is."

Wat houdt het in, forensisch arts? "Voor een groot deel is het arrestantenzorg", vertelt Vrencken. "Als de politie iemand aanhoudt die hulp nodig heeft, door verwondingen of medicatie, dan worden wij erbij gehaald en nemen wij eigenlijk de taak van de huisarts over." Daarnaast gaat de forensisch arts over letselbeschrijvingen, bloedproeven en lijkschouwingen. "Bij dat laatste gaat het om mensen die mogelijk op niet-natuurlijke wijze zijn overleden. Dan moet je denken aan fatale bedrijfsongevallen, maar ook huis-, tuin-, en keukenongevallen. Men moet toch weten hoe iemand is overleden en of er iemand aansprakelijk is."

Forensisch arts Sjef Vrencken over het tekort in Zeeland