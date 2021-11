Zeeuwse sloten van slechte kwaliteit

Ook in Zeeland is de waterkwaliteit van kleine wateren matig tot slecht (foto: Pieter Beenhouwer)

"Slootjes, vennetjes, meertjes, het zijn de haarvaten van ons watersysteem", vertelt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. "Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van die watertjes goed is." Aan die goede kwaliteit ontbreekt het echter. Volgens het onderzoek van de milieuorganisatie is de landelijke trend dat vier op de vijf kleine wateren kwalitatief matig tot slecht zijn.

Burgeronderzoek

"Ook in Zeeland wordt dat beeld bevestigd", zegt Van Tilburg. Op verschillende plekken in Zeeland hebben mensen zich aangemeld om mee te helpen met het onderzoek. "Zij hebben reageerbuisjes gekregen en monsters genomen van het water. Ook hebben ze vragen beantwoord over hoe helder het water was en wat voor dieren en planten er leefden."

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek wetenschappelijk onderbouwd is, heeft Natuur & Milieu de watermonsters laten onderzoeken door een wetenschappelijk instituut. "Zij hebben de waterkwaliteit gevalideerd en gekeken of ze tot dezelfde conclusie kwamen als de burgers. En dat was zo."

De waterkwaliteit van kleine watertjes blijkt matig tot slecht (foto: Natuur & Milieu)

"Het grootste probleem is dat er te veel stikstof en fosfaat in het water zit", legt Van Tilburg uit. "Dan stikt het water, als het ware. De zuurstofgraad zakt dan enorm. Watergebonden soorten gaan het dan moeilijk krijgen."

Wat nu?

Volgens Van Tilburg zijn er een aantal oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén daarvan is het aanpassen van het rijksbeleid wat betreft uitstoot: "Het allerbelangrijkste is dat de vervuilingsbron stopt. De hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water komt door de landbouw en door de industrie. De emissie moet echt minderen, anders blijft het dweilen met de kraan open."