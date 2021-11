Coronacrisis geeft boost aan samenwerking ziekenhuizen: 'Patiënten uitwisselen wordt alleen maar meer'

Wim Goudswaard: 'Zonder dashboard zou patiënt langer moeten wachten op juiste zorg' (foto: Omroep Zeeland)

Op de spoedeisende hulp en de afdeling acute zorg van het Adrz in Goes is het gezamenlijke computersysteem inmiddels onmisbaar. "Waar we voorheen andere ziekenhuizen stuk voor stuk afbelden met de vraag 'Heb je nog een bed?', zie je het nu in één oogopslag", zegt afdelingshoofd Wim Goudswaard.

Patiënt sneller geholpen

De manager van de acute zorg laat zien hoe het werkt. Je tikt 'ic bed beademd' of 'hartbewakingsbed' in en meteen verschijnen alle in gebruik zijnde en vrije bedden van elf ziekenhuizen in de regio Zeeland/Rijnmond op het beeldscherm. "Het scheelt tijd voor de arts, voor de coördinerend verpleegkundige en voor de manager", zegt Goudswaard. "En patiënten moeten minder lang wachten. Corona heeft die samenwerking versneld."

Niet alleen kunnen patiënten bij grote drukte sneller worden verdeeld over verschillende ziekenhuizen, ook in het ziekenhuis zelf gaat het nu sneller. Alle gegevens van alle afdelingen staan namelijk ook in het systeem. "Het dashboard geeft aan hoe druk het is en voorspelt hoe druk het gaat worden", legt Goudswaard uit, "Bij grote drukte kunnen we nu sneller bedden vrijmaken, extra personeel invliegen of een medisch specialist om assistentie vragen. Zo hebben we een betere doorstroming."

Zonder die samenwerking hadden wij ook Italiaanse toestanden." Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

Voor de spoedeisende hulp is het systeem inmiddels essentieel. Wordt een spoedeisende hulp van het ene ziekenhuis overspoeld en moet de deuren sluiten, dan nemen omliggende ziekenhuizen ziekenhuizen alle nieuwe spoedpatiënten over. Dit gebeurt in de regio Rotterdam bijna dagelijks. De Zeeuwse ziekenhuizen merken hier niet veel van, die liggen te ver weg en sluiten nooit de deuren voor spoedeisende patiënten.

Volgens Ernst Kuipers (Erasmus MC) heeft corona ervoor gezorgd dat ziekenhuizen nu beter samenwerken (foto: Omroep Zeeland)

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen levensreddend. "In Nederland hebben we scenario's van Noord-Italië en later Engeland, Brazilië en India, van lange rijen ambulances voor het ziekenhuis en mensen die thuis kwamen te overlijden omdat er geen ambulances meer waren, weten te voorkomen. Als we die samenwerking niet hadden gehad, dan hadden we op enig moment in bijna iedere zorgregio die beelden gehad, dan hadden we de opvangmogelijkheden niet meer gehad."

Het spreekwoord luidt: 'Een goede crisis moet je niet verloren laten gaan.' Kuipers refereert eraan: "Je had gewild dat die coronacrisis er nooit geweest was, maar wat we er tenminste aan hebben overgehouden is zo'n dashboard, de hele nauwe regionale samenwerking en de mogelijkheid om patiënten te spreiden."

Straks ook spreiding van kinderen met RS-infectie

Het systeem staat nog in de kinderschoenen, er wordt nog volop aan gewerkt. Goudswaard is enthousiast over de mogelijkheden: "Covid is de grote versneller geweest, maar er is veel meer mogelijk. Het is volop in ontwikkeling. We kijken of we het ook kunnen gebruiken in de kindergeneeskunde."

Kuipers beaamt dat en geeft als voorbeeld kinderen met een RS-infectie, waarbij ook ieder jaar een piek te zien is in de aantallen. Het principe van het verplaatsen van patiënten van een ziekenhuis waar het druk is naar een plek waar nog een bed vrij is, zal volgens Kuipers niet snel meer verdwijnen. "Nu het er is, is het niet meer weg te denken."