Zeeuwse Testen voor Toegang-locaties kunnen weer open, 'geen fraude'

Spoedtest.nl heeft locaties in Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes (foto: ANP)

Dat het bedrijf het testen voor toegang kan hervatten, is vooral goed nieuws voor Zeeuws-Vlamingen uit Hulst en Terneuzen. Die konden de afgelopen dagen alleen terecht in Oostburg, omdat de enige Testen voor Toegang-locatie in Terneuzen zijn deuren tijdelijk moest sluiten. In Goes, Vlissingen en Middelburg zijn er ook andere aanbieders.

Geen fraude, wel onterechte herstelbewijzen

Spoedtest.nl moest dinsdag een deel van het werk staken nadat het ministerie van Volksgezondheid 'sterke vermoedens' had dat er ten onrechte vaccinatiebewijzen waren afgegeven. Het ministerie had verdachte patronen opgemerkt, en had die voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. Dat bureau trok de conclusie over frauduleuze vaccinatiebewijzen.

Uit informatie van het bedrijf blijkt dat op grote schaal herstelbewijzen zijn afgegeven. Daarbij was echter geen sprake van fraude, legt een woordvoerder uit. De mensen voor wie de herstelbewijzen werden uitgegeven hadden wel recent positief getest, maar het uitgeven van herstelbewijzen hoort door de GGD te worden gedaan.

Testen voor toegang in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het bedrijf mocht sinds dinsdag geen toegangstests meer uitvoeren en geen resultaten invoeren in de CoronaCheck-app. Dat mag nu weer wel. Het bedrijf, met ruim honderd testlocaties in Nederland, kan dus binnenkort weer aan het werk. Het bedrijf heeft met het ministerie afgesproken geen gebruik meer te maken van het digitale portaal waarin coronatoegangsbewijzen kunnen worden aangemaakt.

Hoe het kan dat het onderzoeksbureau er zo naast zit, is nog onduidelijk. Daar volgen nog gesprekken over, aldus de woordvoerder.