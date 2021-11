'Kindermishandeling is vaak dichterbij dan je denkt'

De kinderen van groep zes van basisschool Ter Tolne in Tholen luisteren aandachtig naar Bridget Luijten en haar collega Sylvia Dorssers van Veilig Thuis Zeeland. Op vragen als 'Wat is thuis?' en 'Wat is veilig voor jullie en weten jullie wat kindermishandeling is?' steken de kinderen fanatiek hun vingers in de lucht.

Thuis is volgens hen familie, veilig is dat je het fijn vindt thuis en kindermishandeling kan van alles zijn. "Bijvoorbeeld dat je ouders je slaan of schoppen", zegt een van hen.

Week tegen Kindermishandeling Veilig Thuis Zeeland geeft deze week gastlessen over kindermishandeling en huiselijk geweld op Zeeuwse basisscholen. Het is de Week tegen Kindermishandeling. Met een speciaal voor deze week ontwikkeld animatieboekje gaat het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in gesprek om basisschoolleerlingen bewuster te maken van kindermishandeling.

Een door de hulporganisatie gemaakt boekje geeft uitleg over de verschillende soorten kindermishandeling en legt kinderen uit wat ze kunnen doen als ze ermee te maken krijgen. Het boekje is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 3 tot en met groep 8. Daarnaast is het ook een handvat voor leerkrachten en andere volwassenen om met kinderen in gesprek te gaan over kindermishandeling.

Tijdens de les wordt het in digitale vorm op het grote scherm in de klas getoond. Tekst en tekeningen op de pagina's geven aan waar het gesprek over gaat. Ze roepen bij de leerlingen verschillende reacties op, die ze graag willen delen. "We merken dat de kinderen veel aan ons willen vertellen. Ook bijvoorbeeld wat hun lievelingskleur is", vertelt Luijten lachend. "Maar er zitten ook serieuzere verhalen bij, waar we zeker verder op inzoomen, met de school en de leerkrachten samen."

Leerkrachten zijn de ogen en oren

Want de leerkrachten zijn volgens Luijten de ogen en oren van Veilig Thuis. "Zij zien de kinderen vijf dagen in de week en praten veel met hen", legt ze uit. "Zij kunnen als eerste signaleren dat het niet helemaal goed gaat met een kind. Dan kunnen wij hen adviseren en een melding maken. We raden kinderen ook aan om met iemand in hun directe omgeving te praten, zoals hun juf."

Uit het Veilig Thuis-boekje (foto: Veilig Thuis Zeeland)

Op Ter Tolne houden de docenten de leerlingen volgens een speciaal systeem in de gaten. "Dat moeten zij twee keer per jaar invullen. Er worden dan vragen gesteld over het welzijn van de kinderen", licht directeur Carol La Lau toe. "Dan komt er een score uit. Is de score groen, dan gaat het goed en hoef je niets te doen. Is de score rood, dan gaan we overleggen over wat we moeten doen aan de situatie."

Indirect het kind helpen door gesprek met ouders

De school gaat dan altijd eerst met de ouders van de kinderen in gesprek. "Er is geen enkele ouder die bewust denkt: ik ga mijn kind nou eens verkeerd behandelen. Dus als het maar gaat om het kind, dan vind je de meeste ouders wel. Dan zeggen ze meestal wel: 'Ja, dat klopt, want ik loop hier tegenaan' en kun je samen kijken of er een manier is waarmee je hen kunt helpen. En dan help je dus indirect ook het kind", aldus La Lau.

Veilig Thuis in de klas (foto: Omroep Zeeland)

In groep zes is het hele boekje behandeld en is er nog tijd voor een laatste vraag aan Sylvia en Bridget: "Wat is het ergste dat jullie hebben meegemaakt?" Bridget twijfelt geen moment en vertelt dat zij alle vormen van mishandeling even erg vindt. "Als wij ervan horen, willen we er meteen mee aan de slag", vult Sylvia aan. "Dan gaan we met de kinderen en de ouders praten en zoeken we samen een oplossing."