Val in Spanje, het winnen van het NK: het wielerseizoen van Mick en Tim van Dijke was een rollercoaster

Hét hoogtepunt volgens de broers: het Nederlands Kampioenschap in Emmen half juni. Mick werd eerste bij het tijdrijden en Tim won drie dagen later de wedstrijd op de weg.

"Achteraf besef je pas hoe bijzonder het is om dit met je tweelingbroer te bereiken," aldus Mick. "Alles moet dan op het juiste moment samenkomen." Hij kwam bij het tijdrijden een paar seconde eerder over de finish dan zijn broer. "Cool hé?," vindt ook Tim. "Al had ik er wel echt een hekel aan dat hij wat harder reed. In een tijdrit is hij mijn grootste concurrent, maar op de weg heb je ook echt veel aan elkaar. In het wielrennen is het veel geven en nemen."

Mijn doel is om op alle facetten van het wielrennen beter te worden. Ik wil de overstap naar het World Tour Team Jumbo-Visma zo vloeiend laten verlopen." Tim van Dijke

Dat de topsport ook veel nemen is, ervaarde Tim dit seizoen zelf. Hij kwam tijdens een training in Spanje hard ten val. Zijn helm brak in zes stukken. "Ik liep een zware hersenschudding op waardoor ik lange periode niet kon trainen. Dat was een zwarte periode. Een jaar vol hoogte- en dieptepunten, een rollercoaster dus."

Ook voor zijn broer was het een moeilijke tijd. Mick: "Ik heb Tim zien vallen en was ook als eerst bij hem. Dan besef je pas hoe zwaar de wielersport is. Hij mag blij zijn dat hij 'slechts' een zware hersenschudding had." Het had volgens hem veel erger kunnen aflopen. Door de val werd de band tussen de broers nog sterker. "Ook al kon hij niet fietsen, hij was er wel voor mij."

Het einde van het seizoen is ook een goed moment om vooruit te blikken. De voorbereiding van het nieuwe seizoen is namelijk al in volle gang. Mick heeft volgende week een aerotest op de planning staan. "Dat is nieuw voor mij, maar ik kijk er erg naar uit. We gaan dan meten of ik nog iets aan mijn positie op de fiets kan doen, zodat ik nog sneller kan rijden." Ook wordt zijn voeding onder de loep genomen om nog grotere stappen te maken. "Mijn doel is om een échte profwielrenner te worden. Volgend jaar wil ik op het Wereld Kampioenschap tijdrijden een medaille halen. Ik wil ontdekken of ik ook kan tijdrijden bij de profs."

Tim heeft eerst nog even genoten van een vakantie voordat hij vorige week weer op de fiets kroop. Hij begint rustig, naast dat hij veel op de fiets te vinden is, gaat hij ook drie keer per week naar de sportschool. "Het trainen combineer ik met school, waar ik dit jaar hopelijk mijn diploma nog haal." Zijn dagen zien er veelal hetzelfde uit: "Eten, trainen, slapen."

Soepel naar het World Tour Team

Sinds afgelopen september rijdt Mick voor het World Tour Team Jumbo-Visma. Tim rijdt komend seizoen nog voor de opleidingsploeg, maar wordt in 2023 toegevoegd aan hetzelfde team als zijn broer. Tim: "Mijn doel is om op alle facetten van het wielrennen beter te worden. Ik wil de overstap naar het World Tour Team Jumbo-Visma zo vloeiend laten verlopen."

