Nieuw Zeeuws coronarecord met ruim zevenhonderd besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

Met 107 nieuwe besmettingen in één gemeente in één etmaal heeft de Terneuzen opnieuw het Zeeuwse gemeenterecord gebroken, wat gisteren en eergisteren ook al het geval was. Vlissingen komt met tachtig nieuwe besmettingen op de tweede plaats.

Per gemeente, absoluut

zo 14 nov ma 15 nov di 16 nov wo 17 nov do 18 nov Borsele 8 44 46 15 41 Goes 17 73 53 49 78 Hulst 25 47 39 69 59 Kapelle 5 26 16 11 18 Middelburg 17 64 50 65 78 Noord-Beveland 2 9 8 14 13 Reimerswaal 10 58 42 28 46 Schouwen-Duiveland 15 33 28 45 33 Sluis 5 24 34 27 33 Terneuzen 6 72 75 79 107 Tholen 9 57 45 47 55 Veere 7 42 28 46 62 Vlissingen 16 61 49 56 80 totaal Zeeland 142 610 513 551 703

Maar in verhouding tot het aantal inwoners (onderstaande tabel) is de situatie op dit moment het ernstigst in de gemeente Veere. Die stond gisteren nog op de tweede plaats, maar met 28,3 besmettingen per 10.000 inwoners op één dag erbij, is Veere nu de nummer 1 van Zeeland. Hulst komt op de tweede plaats met 21,4 gevallen per 10.000 inwoners.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

zo 14 nov ma 15 nov di 16 nov wo 17 nov do 18 nov Borsele 3,5 19,3 20,1 6,6 18,0 Goes 4,4 18,7 13,6 12,6 20,0 Hulst 9,1 17,1 14,2 25,0 21,4 Kapelle 3,8 20,0 12,3 8,5 13,8 Middelburg 3,5 13,0 10,2 13,2 15,8 Noord-Beveland 2,6 11,8 10,5 18,3 17,0 Reimerswaal 4,4 25,3 18,3 12,2 20,1 Schouwen-Duiveland 4,4 9,7 8,2 13,2 9,7 Sluis 2,2 10,3 14,6 11,6 14,2 Terneuzen 1,1 13,2 13,8 14,5 19,6 Tholen 3,4 21,6 17,1 17,8 20,9 Veere 3,2 19,2 12,8 21,0 28,3 Vlissingen 3,6 13,7 11,0 12,6 18,0 totaal Zeeland 3,7 15,8 13,3 14,2 18,2

De twee grootste brandhaarden van de Bevelanden, Goes en Reimerswaal, hebben vandaag beide de twintig nieuwe besmettingen per 10.000 inwoners bereikt.

Geen rem meer op de Bevelanden

Een dag lang leek er op de Bevelanden een rem op het aantal nieuwe besmettingen te staan, is te zien aan de onderstaande zevendagentrendlijnen per regio. Maar nu is ook daar het cijfer weer scherp aan het stijgen, vergelijkbaar met Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

Ook op Schouwen-Duiveland en Tholen (samen Noord-Zeeland) is een gestage toename van nieuwe besmettingen waarneembaar, maar die gaat niet zo snel als in de rest van de provincie.