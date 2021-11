Door criminelen bedreigde woning in Tholen per direct gesloten

Het huis aan de Gareelmakersdreef in Tholen (foto: HV Zeeland)

Begin september werd al bekend dat het huis op de Gareelmakersdreef in Tholen onder dreiging staat van criminelen. De man en vrouw die de betreffende woning in Tholen huren, zouden zakenpartners zijn van een 56-jarige man uit Alblasserdam, die in verband wordt gebracht met eerdere incidenten in het Rijnmondgebied.

1.900 kilo cocaïne in Antwerpen

Zo zou de Alblasserdammer volgens eigen zeggen het eigenlijke doel van een vergisontvoering in Hoofddorp zijn afgelopen zomer. Daarnaast waren er ook bedreigingen, zijn er bij meerdere huizen en bedrijfspanden explosieven aangebracht en is er brand gesticht. De incidenten hadden waarschijnlijk te maken met de onderschepping van bijna 1.900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

In september waren buurtbewoners niet verbaasd dat het huis onder dreiging van criminelen staat. Ze verklaarden toen dat de bewoners van het huis "in de drugs zouden zitten".

Sluiting signaal aan criminele circuit De politie sluit vaker woningen op grond van Artikel 175 van de Gemeentewet. Daarbij is de burgemeester bevoegd bevelen te geven die nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar bij de vrees voor ernstige wanordelijkheden. Zo'n sluiting van een huis wordt altijd zichtbaar gemaakt als signaal aan het criminele circuit dat de woning leeg is. Zo wordt de dreiging minder, is het idee.

Lees ook: