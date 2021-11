Eindelijk duidelijkheid: geen rijlessen meer na 18.00 uur

Rijschooleigenaren snapten er na de persconferentie niks meer van: mochten ze nou wél of niet lesgeven in de avonduren? "Wij hoopten natuurlijk op een uitzonderingspositie, maar of we die hadden was niet duidelijk", vertelt Ralf Kramer van Rijschool Kramer in Hulst. "De overheid zei van niet, maar de brancheorganisaties beweerden dat er wel sprake was van een uitzondering op de regel. De één ging dus wel lessen in de avond, de ander niet. Ook voor leerlingen was het vaag."

Geen boete riskeren

Kramer zelf besloot geen les meer te geven na zes uur 's avonds. "Ik wilde geen boete riskeren. De Rijksoverheid is de baas in huis, denk ik, en die gaf aan dat het niet mocht. Gisteren verscheen dan eindelijk een bericht op de website van de overheid dat we na 18.00 uur niet meer mogen lessen. Blij dat het nu maar duidelijk is."

Autorijlessen zijn toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is. Voor motor- en brommerrijlessen zijn geen beperkingen. Tijdens de rijles mogen er niet meer dan 2 personen (leerling en instructeur) in de auto zijn. Het mondkapje is verplicht voor leerling en instructeur. Ook moet iedereen zich zoveel mogelijk houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. Bron: Rijksoverheid.nl.

Rijschoolhouder Ralf Kramer mist veel lessen vanwege de nieuwe maatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Toch baalt Ralf Kramer er wel van. Hij geeft normaalgesproken tot tien uur 's avonds les. "Bij mij zijn dat per werkdag vier lessen die niet door kunnen gaan nu. Op vijf dagen is dat toch een flink aantal uren en we krijgen geen compensatie. Voor de leerlingen wordt het ook lastig plannen, want die zijn vaak pas laat klaar op school of werk en je hebt nu veel minder uren om op ingeroosterd te worden. Dan moeten we de lessen waarschijnlijk over een langere periode verspreiden."

Geen tweede leerling mee in lesauto

Op de website van de overheid stond ook een nieuwe regel voor de rijschoolbranche. Er mogen maar twee personen tegelijk in de lesauto zitten. Dat betekent dat leerlingen elkaar niet meer naar huis kunnen brengen. Ook dat kost de rijschoolhouder tijd en geld. "Er mogen geen twee leerlingen tegelijk in de lesauto zitten, dus tussen iedere les moet ik een kwartier uittrekken om naar de volgende leerling te rijden. Die tijd mis je dus ook. We mogen blij zijn dat we nog kunnen werken, maar ik hoop dat de maatregel niet te lang duurt."