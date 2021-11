Bewoners Scheldestraat Vlissingen mogen weer naar huis na vondst verdacht pakketje

De Scheldestraat is afgesloten en meerdere woningen zijn ontruimd (foto: HV Zeeland)

De politie kreeg rond 18:00 uur een melding binnen over een mogelijke ruzie of vechtpartij in de Scheldestraat in Vlissingen. Agenten hielden een vrouw aan.

Pakketje met draadjes

Bij verder onderzoek in de woning troffen de agenten een verdacht pakketje aan, waarbij het leek dat er draadjes uit het voorwerp hingen. Uit voorzorg is de explosievendienst opgeroepen om onderzoek te doen naar het pakketje. Nabijgelegen woningen werden ondertussen ontruimd. Rond 21:00 uur is de straat weer volledig vrij gegeven en is de politie vertrokken.

Man op het dak

De andere verdachte, een man, zou ervandoor zijn gegaan en zou op het dak hebben gezeten. Daardoor werd er een hoogwerker ingezet door de politie. De man is niet meer aangetroffen, maar zijn identiteit is wel bekend bij de hulpdiensten. De politie verwacht morgen meer te kunnen vertellen over het incident.