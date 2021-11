Zeeuwse Daan viert ook in Hongarije Sinterklaas

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Op 6 december komen Sint Mikolás en zijn grote, duivelsachtige hulpje Krampusz langs bij de kinderen om hun gepoetste schoen te vullen met een cadeautje. Een Hongaarse traditie, volgens de Zeeuwse Daan die in Boedapest woont.

Behalve grote overeenkomsten, zijn er ook veel verschillen. Daarom viert Daan op de Nederlandse school waar hij werkt ook de Nederlandse Sinterklaas. Met een Piet, in plaats van Krampusz. Er wordt ieder jaar een intocht georganiseerd, dit jaar op 4 december, maar de Nederlands-Hongaarse kinderen hoeven zich niet te verheugen op de stoomboot die over de Donau vaart. Daan: "Sinterklaas komt deze keer aan in een cabriolet."

Meer overeenkomsten

Ook in Hongarije schieten de coronacijfers omhoog, wat betekent dat er vandaag nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Zo moeten Hongaren volgens Daan vandaag weer een mondkapje op in openbare gebouwen en komt men faciliteiten zoals het café en restaurants niet meer binnen zonder coronapas. Hongarije voerde ook het 2G-systeem in, waardoor je nu gevaccineerd of genezen moet zijn van corona om uit eten en drinken te gaan. Als je een herstelbewijs hebt, moet je jezelf ook iedere vier maanden laten checken op antistoffen.